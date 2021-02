PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir dans le vert jeudi, soutenu par les propos jugés rassurants du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur l'inflation.

A 8h20, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 25,7 points, soit 0,4%, selon les données du courtier IG.

Le président de la Réserve fédérale (Fed) a réaffirmé mercredi la détermination de la banque centrale américaine à soutenir durablement l'économie à travers sa politique de taux bas et de rachats de titres obligataires. Lors de sa deuxième journée d'audition au Congrès, Jerome Powell a également souligné que les objectifs de la Fed en matière d'emploi et de hausse des prix "[auraient] probablement besoin d'un certain temps" pour être atteints.

Ces propos ont rassuré les investisseurs, qui craignent une hausse des taux d'intérêt et un resserrement de la politique monétaire de la Fed en cas de surchauffe de l'économie.

En France, le Premier ministre, Jean Castex, doit s'exprimer jeudi à 18h00 dans un contexte de dégradation de la situation épidémique. Face à une nouvelle flambée des contaminations au Covid-19, les villes de Nice et Dunkerque ont annoncé ces derniers jours la mise en place d'un confinement le week-end.

Les investisseurs analysent par ailleurs une nouvelle salve de publications périodiques d'entreprises.

Axa compte verser en 2021 un dividende de 1,43 euro, soit le niveau qu'il comptait initalement verser l'année dernière, après avoir enregistré un bénéfice net en baisse de 18% au titre de l'exercice écoulé.

Veolia a indiqué jeudi ne pas avoir repris les discussions avec son rival Suez depuis le dépôt de son offre publique d'achat hostile, et a annoncé viser une amélioration de ses performances en 2021. Le groupe a en outre publié des résultats annuels pour 2020 marqués par l'impact de la crise mais également par un retour de la croissance au quatrième trimestre.

Safran vise une hausse de sa rentabilité opérationnelle cette année, malgré un nouveau recul attendu de son activité, alors que ses résultats 2020 ont été durement frappés par l'effondrement du trafic aérien.

Casino a atteint son objectif de désendettement en France l'an passé et prévoit de poursuivre ses efforts pour assainir la structure financière de ses activités hexagonales cette année.

Seb a annoncé qu'il s'estimait "bien armé et en ordre de marche" pour renouer avec la croissance organique de ses ventes en 2021 et avec la progression de son Résultat opérationnel d'activité (Ropa).

Getlink reporte l'annonce de prévisions pour 2021, faute de visibilité, après avoir enregistré des résultats 2020 en baisse mais marqués par une importante discipline financière. Fort d'une trésorerie positive, le groupe a ainsi annoncé qu'il recommencerait à distribuer un dividende.

Arkema s'attend à une hausse de sa rentabilité cette année, après avoir vu ses résultats reculer en 2020 du fait de la crise sanitaire. Le début de l'année 2021 est marqué par un "accroissement du niveau global de la demande, dans la continuité du quatrième trimestre 2020", a observé Arkema.

Les résultats de Saint-Gobain, Lagardère, et Teleperformance sont attendus jeudi après Bourse.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 02:23 ET (07:23 GMT)