PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse vendredi, toujours porté par l'espoir de nouvelles mesures de soutien à l'économie aux Etats-Unis après le transfert du pouvoir à Washington.

Vers 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 40,1 points, soit 0,7%, selon les données du courtier IG.

Plusieurs parlementaires démocrates ont déjà annoncé qu'après l'investiture de Joe Biden, la priorité serait notamment de porter à 2.000 dollars le montant de l'aide d'urgence versée aux ménages.

Vendredi, les investisseurs décortiqueront le rapport sur l'emploi non agricole aux Etats-Unis pour le mois de décembre, alors que l'activité économique dans le pays est perturbée par les mesures de restriction destinées à enrayer la propagation du coronavirus.

La crise sanitaire mondiale reste ainsi source d'inquiétude, notamment en France. Le Premier ministre, Jean Castex, a déclaré jeudi soir que le gouvernement se tenait prêt à renforcer les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, alors que la situation sanitaire est devenue "plus fragile" au cours des dernières semaines.

Du côté des entreprises cotées à Paris, STMicroeletronics a réalisé au quatrième trimestre de l'exercice 2020 un chiffre d'affaires supérieur à ses prévisions, en raison notamment d'une demande soutenue pour ses produits destinés au secteur automobile.

Sodexo a de son côté relevé sa prévision de marge pour le premier semestre de son exercice 2020-2021, après avoir accusé une chute de ses revenus conforme à ses prévisions au premier trimestre clos fin novembre.

TechnipFMC a annoncé jeudi la reprise du processus relatif à son projet de scission en deux "leaders industriels" indépendants et cotés en Bourse: TechnipFMC, une société de technologie et de services "pleinement intégrée", et Technip Energies, un "leader du secteur de l'ingénierie et de la technologie".

Les valeurs du secteur du luxe seront scrutées après que les Etats-Unis ont renoncé à appliquer dans l'immédiat des droits de douane de 25% sur les produits de luxe français. Selon le représentant américain au Commerce (USTR), les Etats-Unis privilégient désormais une action coordonnée face aux projets de taxe numérique adoptés dans 10 autres pays.

Sanofi envisage de contribuer de façon temporaire à la production de vaccins contre le Covid-19 de certains de ses concurrents, tout en poursuivant les essais sur son propre vaccin, dont la mise sur le marché a été repoussée au quatrième trimestre 2021.

Trigano a de son côté publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 29% au premier trimestre de son exercice 2020-2021, continuant à profiter d'un phénomène de rattrapage après la chute d'activité subie au printemps pendant le premier confinement. Trigano a par ailleurs indiqué que sa situation financière lui permettrait de saisir des opportunités d'acquisition si elles se présentaient.

