PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en net repli vendredi, dans le sillage du mouvement de vente à Wall Street cette nuit, alors que les investisseurs restent préoccupés par la perspective d'un resserrement de la politique monétaire des banques centrales.

A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 91 points, soit 1,3%, selon les données du courtier IG.

"Le pessimisme concernant les actifs risqués continue de gagner du terrain auprès des investisseurs et des opérateurs, ce qui a surtout un impact sur les cours des actions et du bitcoin", observe Naeem Aslam, analyste chez Avatrade.

Anticipant le resserrement de sa politique monétaire par la Réserve fédérale (Fed) et un ralentissement de la croissance économique, les investisseurs se réorientent vers les secteurs jugés plus sûrs comme les valeurs financières et énergétiques, au détriment notamment des sociétés technologiques.

Du côté des entreprises, Airbus a annulé un contrat portant sur la livraison de 50 A321 à la compagnie Qatar Airways, accentuant un peu plus la tension entre les deux entreprises, en litige sur un autre avion, l'A350.

Le constructeur automobile chinois Dongfeng Motor a cédé 1,28% du capital de Stellantis via un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, a annoncé la société dans un document publié vendredi sur le site de la Bourse de Hong Kong. Cette cession de 40 millions d'actions a été réalisée à un prix de 18,30 euros par titre, soit un montant total de 732 millions d'euros. Le prix par action représente une décote de 2,6% par rapport au cours de clôture de Stellantis jeudi à la Bourse de Paris, qui s'établissait à 18,78 euros.

Soitec a défendu vendredi son plan de succession présenté mercredi soir et selon lequel Pierre Barnabé doit remplacer Paul Boudre au poste de directeur général à compter de l'assemblée générale prévue en juillet 2022. L'action du fabricant de matériaux semi-conducteurs a chuté de 18,2% jeudi, la nomination du nouveau directeur général étant perçue comme une importante source d'incertitudes pour les investisseurs.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2022 02:30 ET (07:30 GMT)