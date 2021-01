PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en net repli vendredi, pénalisé par les inquiétudes concernant les retards dans la production de vaccins contre le Covid-19 en Europe, où la situation sanitaire reste critique.

A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 66,3 points, soit 1,2%, selon les données du courtier IG.

Alors que le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter, les plans de l'Europe en matière de vaccination sont perturbés par la pénurie de doses, qui suscite des inquiétudes quant à la capacité du continent à vacciner ses populations les plus vulnérables et à rouvrir son économie à court terme.

En France, le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 8,3% en moyenne l'an dernier par rapport à 2019, où il avait progressé de 1,5%, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans sa première estimation. Il s'agit de la plus forte baisse de l'activité sur un an jamais mesurée par l'Insee.

Les dépenses de consommation des ménages en France se sont fortement reprises en décembre par rapport à novembre, grâce notamment à la réouverture des magasins suite au deuxième confinement et au report à décembre de l'opération commerciale "Black Friday", a également indiqué l'Insee. En décembre, les dépenses de consommation des ménages en biens ont augmenté de 23% sur un mois, après avoir diminué de 18% en novembre.

Du côté des entreprises, JCDecaux a publié jeudi soir un chiffre d'affaires en recul de 38% au quatrième trimestre, plombé par de nouvelles restrictions sanitaires en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe n'a pas fourni de prévisions pour le trimestre en cours.

Maisons du Monde a annoncé jeudi soir que la baisse de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) devrait être contenue à "un peu moins de 10%" en 2020, en se basant sur des chiffres d'activité estimés et non audités. Pour l'ensemble de 2020, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 1,18 milliard d'euros, en ligne avec le consensus des analystes établi par FactSet.

Elis a de son côté annoncé jeudi avoir réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, en repli de 14,5% par rapport à 2019, conformément aux attentes des analystes.

Kaufman & Broad a confirmé jeudi ses perspectives de croissance de son activité pour 2021, après des résultats 2020 en baisse mais marqués par une structure financière renforcée et un solide carnet de commandes.

Selon des déclarations transmises à l'Autorité des marchés financiers (AMF), le fonds d'investissement américain Muddy Waters a racheté mercredi une partie de sa position vendeuse sur Solutions 30, qu'il soupçonne depuis plusieurs mois de commettre divers actes frauduleux. Cette transaction entre dans le cadre de la stratégie globale de l'activiste, qui souhaite se prémunir du regain de volatilité constaté sur les marchés après le raid mené par certains investisseurs individuels sur des valeurs particulièrement "shortées".

TechnipFMC donne vendredi matin une conférence de presse sur son projet de scission du groupe en deux sociétés cotées en Bourse.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 02:31 ET (07:31 GMT)