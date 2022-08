PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait hésiter à l'ouverture vendredi, les investisseurs manquant de catalyseurs pour alimenter le récent rebond des indices. Dans ce contexte, ils analyseront vendredi les chiffres de la production industrielle de la zone euro en juin et, aux Etats-Unis, l'indice de confiance des ménages de l'université du Michigan pour août.

Vers 8h40, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 grappillait 2 points, soit 0,03%, selon les données du courtier IG.

Autre indicateur publié vendredi, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni s'est contracté de 0,1% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent et a progressé de 2,9% par rapport au deuxième trimestre de 2021, selon la première estimation publiée vendredi par l'Office national de la statistique (ONS). Les économistes sondés par le Wall Street Journal prévoyaient une baisse de 0,2% en glissement trimestriel et une hausse de 2,9% sur un an.

Du côté des entreprises, JPMorgan a abaissé sa recommandation sur Eutelsat de "neutre" à "sous-pondérer" et son objectif de cours de 12,80 à 8 euros, après l'annonce surprise fin juillet de l'acquisition de la société britannique OneWeb par l'opérateur de satellites. "Les risques industriels sont élevés" dans un secteur où les faillites se multiplient, et alors que les attentes de la direction d'Eutelsat en matière de chiffre d'affaires impliquent que OneWeb passe de revenus nuls à plus de 1,2 milliard d'euros à long terme sur un marché des satellites en basse orbite (LEO) "naissant et opaque", ont expliqué les analystes.

Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur l'action Sanofi de "vendre" à "conserver" et maintenu son objectif de cours à 90 euros, estimant que la récente baisse du titre du groupe pharmaceutique "commence à être quelque peu exagérée". Au cours des trois dernières séances, le titre Sanofi s'est replié de 12,5%, pénalisé par l'arrêt du recrutement pour les essais cliniques du tolébrutinib, le traitement expérimental de Sanofi contre certaines formes de sclérose en plaques et la myasthénie grave. L'inquiétude des investisseurs a également gagné en intensité ces derniers jours alors que le groupe va bientôt devoir faire face à la justice dans le cadre du scandale du médicament Zantac.

