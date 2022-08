PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en hausse mercredi, avant la parution d'indicateurs macroéconomiques en zone euro et aux Etats-Unis.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 14,5 points, soit 0,2%, selon les données du courtier IG.

Les investisseurs analyseront mercredi la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre, les ventes de détail pour juillet aux Etats-Unis, et le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Au Royaume-Uni, l'inflation a accéléré plus qu'attendu en juillet et atteint un nouveau record, à 10,1% sur un an.

Du côté des entreprises, le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mettre un terme au programme mondial de développement clinique de l'amcenestrant dans le traitement du cancer du sein.

Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique Technip Energies a été sélectionné, au sein d'un consortium, pour la réalisation d'une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour un projet de parc éolien offshore flottant en Corée du Sud développé par le producteur d'énergie TotalEnergies et la société d'investissement Corio Generation.

L'exploitant aéroportuaire Groupe ADP a vu son trafic avait progresser de 11,9 millions de passagers en juillet, par rapport au même mois de 2021. Les aéroports gérés par le groupe ont accueilli 29,7 millions de passagers le mois dernier, dont 6 millions à Paris-Charles de Gaulle et 3,1 millions à Paris-Orly, ce qui représente 86,3% du trafic de juillet 2019, avant la pandémie de coronavirus.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones: +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

