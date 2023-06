PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mardi, pénalisée par le regain d'inquiétude au sujet de la croissance aux Etats-Unis.

A 8h30, le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 11 points, soit 0,2%, selon les données du courtier IG.

La Bourse de New York a consolidé ses gains lundi et clôturé en léger recul, après avoir été soutenue la semaine dernière par la résolution de la crise de la dette américaine et par la vigueur persistante du marché de l'emploi aux Etats-Unis.

"La tendance à Wall Street a clairement été freinée lundi par la faiblesse de l'indice d'activité (ISM) dans le secteur des services outre-Atlantique au mois de mai, qui ravive les craintes d'une récession aux Etats-Unis", relève Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank.

Du côté des entreprises membres de l'indice SBF 120, Sycomore Asset Management a proposé lundi la candidature de Leo Apotheker, ancien patron de l'américain Hewlett-Packard et de l'allemand SAP, à la présidence du conseil d'administration du groupe de services informatiques Atos, en remplacement de Bertrand Meunier.

Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a de son côté annoncé lundi soir être en discussions au sujet de l'acquisition de certaines activités de commandes de vol et d'actionnement du groupe américain Raytheon Technologies, dans le cadre d'un processus compétitif.

Antin tient mardi son assemblée générale annuelle.

June 06, 2023 02:39 ET (06:39 GMT)