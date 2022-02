PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en hausse vendredi et tenter d'effacer une partie de son recul de la veille, après la clôture positive de Wall Street jeudi. Le prudence devrait cependant rester de mise alors que l'offensive russe en Ukraine se poursuit.

A 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 prenait 94 points, soit 1,4%, selon les données du coutrier IG. Jeudi, l'indice phare du marché parisien avait cédé 3,8%.

Les indices de la Bourse de New York, qui avaient commencé la séance en net repli, ont progressivement effacé leurs pertes alors que les Etats-Unis et l'Europe dévoilaient un arsenal de sanctions économiques et financières contre la Russie.

Le président américain, Joe Biden, a promis de faire du président russe, Vladimir Poutine, un paria international lorsqu'il a annoncé de nouvelles mesures destinées à paralyser l'économie et sanctionner les élites de la Russie.

Joe Biden a également annoncé que les Etats-Unis puiseraient dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour limiter la hausse des cours et réduire la facture de carburants des Américains.

Sur le plan des indicateurs, les investisseurs seront attentifs vendredi à la publication aux Etats-Unis de la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre et de l'indice PCE - la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale (Fed) - pour le mois de janvier.

Du côté des entreprises, Casino a indiqué que son repositionnement sur les formats de magasins les plus porteurs avait entraîné une augmentation de sa dette financière brute en France. Afin de donner la priorité au désendettement du groupe, les dirigeants de Casino ont fait part de leur volonté d'accélérer l'exécution du plan de cession d'actifs non stratégiques en France. Le groupe a ainsi promis de réaliser pour 1,3 milliard d'euros de cessions supplémentaires au plus tard avant la fin de l'année prochaine.

Valeo a annoncé ses objectifs à l'horizon 2025, en amont d'une journée dédiée aux investisseurs. Le groupe va également céder pour 500 millions d'euros d'actifs non stratégiques en valeur afin de désendetter.

Valneva a reçu une liste de questions de la part du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) suite à l'évaluation initiale de son candidat-vaccin contre le Covid-19, VLA2001. Valneva, qui vise une autorisation de mise sur le marché à la fin du trimestre en cours, s'est dit "confiant quant à sa capacité" à répondre à cette liste de questions "dans les prochains jours".

Vallourec table sur une nouvelle progression de son résultat brut d'exploitation (RBE) en 2022 après avoir quasiment doublé cet indicateur en 2021, dans un contexte de redémarrage de ses marchés et de hausse des cours du brut.

Saint-Gobain prévoit une nouvelle progression de son résultat d'exploitation en 2022, après une année 2021 marquée par des records de croissance, de résultats, de marge et de distribution aux actionnaires.

Seb a publié des résultats records et annoncé viser pour 2022 une croissance de son chiffre d'affaires tant dans son activité grand public que professionnelle, ainsi qu'une progression son résultat opérationnel d'activité (Ropa).

