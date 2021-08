PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en baisse mardi, les incertitudes concernant la vigueur de la reprise économique mondiale pesant sur les échanges. Après des signes de ralentissement de l'activité économique en Chine, les investisseurs attendent la publication des statistiques sur les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois de juillet.

A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 19,8 points, soit 0,3%, selon les données du courtier IG.

Ce mardi, "les courtiers vont examiner de très près" les chiffres des ventes de détail et de la production industrielle aux Etats-Unis, ainsi qu'un discours du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, à 18h30 heure de Paris, note Naeem Aslam, analyste chez Avatrade. "Ces événements sont très susceptibles d'influer sur les marchés d'actions aux Etats-Unis et d'entraîner une plus grande volatilité", prévient l'analyste.

En zone euro, les investisseurs attendent la publication, prévue à 11h00, de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre.

La prudence reste également de mise dans un contexte géopolitique tendu suite à la prise de Kaboul par les talibans, alors que les ressortissants étrangers continuent d'être évacués d'Afghanistan.

Du côté des entreprises, Lagardère a signé un accord en vue de l'acquisition de l'éditeur américain Workman Publishing par Hachette Book Group, la filiale américaine de sa division Hachette Livre. Le montant de l'acquisition a été fixé à 240 millions de dollars (203,8 millions d'euros) et la réalisation de l'opération devrait intervenir à l'automne 2021.

L'exploitant aéroportuaire Groupe ADP a annoncé lundi que son trafic avait progressé de 11,5 millions de passagers en juillet par rapport au même mois de 2020. Les aéroports gérés par le groupe ont accueilli 17,8 millions de passagers le mois dernier. Ce chiffre ne représente cependant que 49,7% du trafic passagers de juillet 2019, a précisé la société.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0) 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2021 02:34 ET (06:34 GMT)