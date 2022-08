PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en baisse mardi, toujours lesté par les inquiétudes liées à la dégradation de la conjoncture mondiale, tandis que les investisseurs attendent la publication des indices PMI provisoires dans la zone euro pour le mois d'août.

Vers 8h20, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 26 points, soit 0,4%, selon les données du courtier IG.

Pour la France, les indices PMI provisoires du mois d'août paraîtront à 9h15. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendent à un recul de l'indice du secteur manufacturier, à 49 contre 49,5 en juillet. Ils prévoient une légère baisse de l'indice des services, à 53 contre 53,2.

Les indices PMI de l'ensemble de la zone euro seront publiés à 10h00.

La prudence devrait en outre rester de mise avant le discours que tiendra vendredi le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, à l'occasion du symposium de Jackson Hole.

Du côté des entreprises, Ocean Winds, la coentreprise à parts égales créée par l'énergéticien Engie et son homologue portuguais EDP Renewable (EDPR), a remporté un appel d'offres pour la construction et l'exploitation de deux nouveaux sites d'éolien offshore d'une capacité totale de 2,3 gigawatts à l'est des îles Shetland en Ecosse. Le premier d'entre eux, d'une capacité de 1,8 gigawatt, a été attribué à Ocean Winds dans le cadre d'un consortium à 50% avec la société basée en Irlande Mainstream Renewable Power. Le second, d'une capacité de 0,5 gigawatt, sera piloté par la structure détenue par Engie et EDPR.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones: +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)