PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en baisse vendredi, alors que les investisseurs continuent de décortiquer les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) de la veille, en attendant la première estimation des indices PMI de juillet pour les pays de la zone euro, qui seront publiés entre 9h15 et 10h.

Vers 8h50, le contrat à terme sur le CAC 40 perdait une douzaine de points, soit 0,2%, selon les données du courtier IG Markets.

La BCE a mis fin jeudi à sa politique de taux négatifs en relevant ses taux directeurs pour la première fois depuis juillet 2011 et en optant pour une hausse de 50 points de base, supérieure à ses propres indications prospectives. Cette hausse de 50 points de base était cependant attendue par une partie des intervenants, compte tenu de la poursuite des tensions inflationnistes en zone euro. Elle s'accompagne de la mise en place d'un nouvel outil de politique monétaire, lui aussi largement attendu, qui prévoit des achats ciblés de titres de dette d'un ou plusieurs Etats membres en cas de dynamique de marché "injustifiée".

Du côté de l'actualité des entreprises, Agache, actionnaire de contrôle des sociétés Christian Dior SE et LVMH, a annoncé jeudi soir un projet de transformation en société en commandite par actions. "La transformation de la société Agache en commandite annoncée ce jour, laquelle ne modifie pas son actionnariat actuel, permet d'assurer la pérennité à long terme de son contrôle sur le groupe LVMH", a souligné Bernard Arnault, le PDG de LVMH, cité dans le communiqué de la holding.

La foncière Covivio a pour sa part confirmé son objectif de résultat EPRA (European Public Real Estate Association) ajusté de l'ordre de 4,5 euros par action en 2022, contre 4,35 euros en 2021. Sa concurrente Gecina a relevé son objectif de résultat récurrent net (RRN) par action pour l'année en cours, après avoir profité de la reprise du marché des bureaux au premier semestre.

A l'issue d'un premier trimestre 2022-2023 marqué par un recul de son activité, l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a maintenu, jeudi également,ses objectifs annuels, tout en décalant au prochain exercice le lancement du jeu "Avatar : Frontier of Pandora".

Vendredi, TotalEnergies a annoncé un programme de réduction des prix du carburant dans ses stations-services en France jusqu'à la fin de l'année. Engie a pour sa part indiqué que sa filiale Electrabel et l'Etat belge avaient signé une lettre d'intention non engageante afin "d'évaluer la faisabilité et les conditions d'une prolongation" de deux unités nucléaires en Belgique.

July 22, 2022 02:51 ET (06:51 GMT)