PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait s'inscrire en hausse mercredi à l'ouverture, avant la publication à 14h30 des statistiques sur les prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mars.

A 8h35, le contrat à terme sur l'indice phare de la Bourse de Paris s'adjugeait une cinquantaine de points, soit 0,6% environ, selon les données du courtier IG.

Les prévisionnistes s'attendent à un léger ralentissement de l'inflation de base aux Etats-Unis pour le mois de mars, ce qui indiquerait que les chiffres élevés de janvier et février n'étaient qu'un accident de parcours. En revanche, de nouveaux chiffres élevés réduiraient les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt cet été.

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation global aux Etats-Unis ressorte en hausse de 3,4% sur un an et de 0,3% sur un mois en mars, tandis que l'indice de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est attendu en progression de 3,7% sur un an et de 0,3% sur un mois.

Au mois de février, l'inflation globale s'était établie à 3,2% sur un an et à 0,4% sur un mois. L'indice de base avait crû de 3,8% sur un an et de 0,4% sur un mois.

Du côté des entreprises présentes au sein de l'indice SBF 120, le président du conseil d'administration d'Atos, Jean-Pierre Mustier, et le directeur général du groupe de services numériques en difficulté, Paul Saleh, doivent être auditionnés mercredi par les commissions des Affaires économiques et des Affaires étrangères et de la défense du Sénat.

Mardi soir, Euroapi a annoncé la nomination de Guillaume Rosso, directeur de la stratégie et des fusions-acquisitions, au poste de directeur commercial. Il succède à Laurent Alexandre "qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités en dehors de l'entreprise", a indiqué le fabricant de principes actifs pharmaceutiques dans un communiqué.

Airbus a annoncé mardi soir avoir livré 63 avions à 32 clients et reçu 137 commandes brutes en mars 2024.

Ubisoft a annoncé mardi que son jeu "Star Wars Outlaws" serait commercialisé le 30 août 2024.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2024 02:39 ET (06:39 GMT)