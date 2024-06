PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi, après de nouveaux records à Wall Street mardi, tandis que les investisseurs attendent la publication de statistiques sur l'inflation outre-Atlantique et la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale (Fed).

Vers 8h30, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 35,7 points, soit 0,5%, selon les données du courtier IG.

"Les indices européens devraient tenter un rebond [mercredi] matin dans le sillage des nouveaux records historiques pour le S&P 500 et le Nasdaq", commente John Plassard, directeur chez Mirabaud, dans une note.

"La séance devrait cependant être extrêmement volatile avec la publication de l'inflation américaine et la réunion de la Fed. Nous n'oublierons pas non plus que la crise politique fait rage en Europe", poursuit John Plassard.

Les investisseurs ne voient pratiquement aucune chance que la Fed réduise ses taux d'intérêt mercredi, mais ils attendent avec impatience la publication du "dot plot", soit les prévisions anonymes des différents responsables de la banque centrale concernant les taux.

Le dernier "dot plot", publié en mars, indiquait trois réductions des taux d'intérêt cette année.

Avant la décision de la Fed, l'attention du marché se concentrera sur l'indice des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis pour le mois de mai. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendent à ce que l'indice global ressorte en hausse de 3,4% sur un an, comme en avril. Sur un mois, ils prévoient une hausse des prix de 0,1%, contre une augmentation de 0,3% en avril. L'inflation de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, est attendue à 3,5% sur un an et à 0,3% sur un mois.

"Les données de l'IPC seront surveillées de près et auront un impact sur le discours de la Fed. Si l'indice est élevé, le scénario le plus probable est celui d'une seule baisse des taux d'intérêt en 2024", indique Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, dans une note.

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a stagné en avril par rapport au mois précédent, comme attendu par les économistes interrogés par le Wall Street Journal, après avoir crû de 0,4% en mars, selon les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).

En Allemagne, les prix à la consommation harmonisés ont augmenté de 2,8% sur un an et de 0,2% sur un mois en mai, conformément à l'estimation préliminaire publiée le 29 mai, selon les chiffres définitifs publiés mercredi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

Du côté des entreprises membres de l'indice SBF 120, Atos a annoncé être entré en négociations exclusives avec Alten afin de lui céder son activité de conseil et d'ingénierie Worldgrid pour une valeur d'entreprise de 270 millions d'euros.

Ipsos tient mercredi une journée investisseurs, tandis que GTT réunit ses actionnaires en assemblée générale.

