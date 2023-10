PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi, dans l'attente de la publication des chiffres de l'emploi hors agriculture aux Etats-Unis.

A 8h15, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 19 points, soit 0,3%, selon les données du courtier IG.

Le rapport sur l'emploi devrait faire état de la création de 170.000 postes en septembre, après 187.000 en août, selon les prévisions recueillies par le Wall Street Journal auprès d'économistes.

"Toute surprise positive (what is good is bad) pourrait alimenter une nouvelle purge des indices et des obligations gouvernementales", avertit John Plassard, analyste chez Mirabaud Securities.

Un nombre de créations d'emplois plus élevé que prévu risque en effet de renforcer les craintes d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), qui cherche à maîtriser l'inflation.

Du côté des entreprises membres de l'indice SBF 120, l'actualité est peu abondante vendredi.

Le groupe bancaire Crédit Agricole SA (CASA) a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions ordinaires, portant sur un maximum d'environ 26,84 millions de titres.

Le groupe automobile Stellantis a investi 90 millions de dollars (environ 85,3 millions d'euros) dans Argentina Litio y Energia (ALE), une filiale de la société minière Argentina Lithium y Energy, a annoncé le groupe argentin.

October 06, 2023 02:21 ET (06:21 GMT)