PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en nette baisse jeudi, dans le sillage de Wall Street après des publications de résultats décevantes dans le secteur technologique aux Etats-Unis et alors que le marché décortique les performances des entreprises cotées à Paris

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice phare de la Bourse de Paris perdait 96,2 points, soit 1,3% environ, selon les données du courtier IG.

La Bourse de New York a trébuché mercredi sur les résultats jugés décevants de Tesla et Alphabet, qui ont conduit le S&P 500 et le Nasdaq Composite à essuyer leur plus mauvaise séance depuis 2022.

Outre les résultats d'entreprises, les investisseurs surveilleront à 10h00 la publication de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne pour le mois de juillet, ainsi que le produit intérieur brut du deuxième trimestre et les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, à 14h30 (heure de Paris).

Du côté des entreprises du SBF 120, les publications de résultats se poursuivent à un rythme soutenu. Sanofi, STMicroelectronics, Accor, JCDecaux, Air France-KLM, Dassault Systèmes, Stellantis et TotalEnergies figurent parmi les entreprises ayant présenté leurs comptes du premier semestre jeudi matin. Elles seront imitées notamment par Vivendi, TF1, Hermès, Saint-Gobain et Vinci après la clôture de la Bourse de Paris.

Parmi les publications financières de mercredi soir, Renault a confirmé ses objectifs financiers pour 2024, alors que le constructeur automobile a accusé une baisse de son bénéfice net au premier semestre.

Kering a mercredi indiqué s'attendre à un repli de l'ordre de 30% de son résultat opérationnel au second semestre, alors qu'il a vu ses bénéfices chuter au premier semestre sous l'effet du ralentissement du marché mondial du luxe et des dépenses importantes consacrées à la relance de sa marque phare, Gucci.

Carrefour a publié mercredi un résultat opérationnel courant inférieur aux attentes des analystes au premier semestre, le distributeur invoquant des conditions météo défavorables en Europe au deuxième trimestre et les coûts d'intégration de ses acquisitions.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones;

July 25, 2024