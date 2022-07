PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en nette baisse lundi, alors que les craintes de nouvelles restrictions liées au Covid en Chine renforcent la prudence des investisseurs avant le démarrage, cette semaine, de la publication des résultats trimestriels des entreprises américaines.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 94,8 points, soit 1,6%, selon les données du courtier IG.

La détection à Shanghai d'un nouveau variant d'Omicron fait craindre la mise en place de nouvelles restrictions voire de confinements en Chine dans le cadre de la politique "zéro Covid" du pays. Pour KGI Securities, la résurgence du virus dans plusieurs villes de Chine pourrait constituer un frein majeur aussi bien à l'activité des entreprises qu'au moral des investisseurs sur le court terme. De nombreux analystes considèrent le Covid-19 comme un facteur déterminant pour l'évolution des perspectives du second semestre en Chine.

Par ailleurs, les investisseurs devraient rester sur leurs gardes en attendant la publication mercredi de l'inflation aux Etats-Unis pour juin.

Du côté des entreprises, les fabricants de semi-conducteurs STMicroelectronics et GlobalFoundries ont signé un protocole d'accord portant sur la construction d'une nouvelle unité de production d'une large gamme de technologies en France, représentant un investissement de plusieurs milliards d'euros.

JPMorgan a relevé sa recommandation sur le titre EDF de "sous-pondérer" à "surpondérer" et son objectif de cours pour l'électricien de 7,60 à 12 euros.

Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus a reçu 78 nouvelles commandes d'avions et livré 60 appareils à 35 clients en juin 2022. Sur l'ensemble du premier semestre 2022, le rival de Boeing a livré 297 appareils à 60 clients. Toutefois, le nombre net de livraisons depuis le 1er janvier s'établit à 295, afin de déduire deux livraisons enregistrées en décembre 2021 et destinées à la compagnie aérienne russe Aeroflot "pour lesquelles un transfert physique n'a pas été possible en raison des sanctions internationales" visant la Russie, a précisé Airbus.

