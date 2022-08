PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs se montrant prudents en attendant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour juillet à 14h30 (heure de Paris).

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 21,3 points, soit 0,3%, selon les données du courtier IG.

Selon un consensus compilé par le Wall Street Journal, les prix à la consommation aux Etats-Unis devraient avoir augmenté de 8,7% sur un an en juillet, après une hausse de 9,1% en juin.

Une inflation conforme aux attentes, voire moins élevée, permettrait à la Réserve fédérale (Fed) de tempérer le resserrement de sa politique monétaire, indique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. A l'inverse, une inflation supérieure aux attentes relancerait les spéculations concernant un relèvement plus vigoureux des taux de la Fed, ce qui pèserait sur les marchés d'actions, ajoute-t-elle.

Du côté des entreprises, les investisseurs devraient continuer de scruter les valeurs technologiques, alors que le mouvement de vente dans le secteur des semi-conducteurs à Wall Street ces derniers jours mine leur confiance.

Le producteur d'électricité EDF a fait une demande d'indemnisation à l'Etat afin de compenser le manque à gagner lié à la mise en place du "bouclier tarifaire" sur les prix de l'électricité. "Après une analyse juridique approfondie, et eu égard aux dommages subis au titre du décret et des arrêtés datés du 11, 12 et 25 mars 2022, EDF a déposé ce jour un recours contentieux auprès du Conseil d'Etat, et une demande indemnitaire, pour un montant estimé à date de 8,34 milliards d'euros, auprès de l'Etat", a indiqué le groupe.

Colas Rail, filiale du conglomérat diversifié Bouygues, a signé un contrat pour l'acquisition de 100% des parts du groupe allemand Hasselmann, spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires.

