Au lendemain des résultats de élections européennes et de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, la bourse de Paris a terminé en forte baisse de 1.96% à 7844 points, dans le sillage des valeurs financières.



Société Générale a décroché de 7.46%, Vinci a perdu 5.37%, BNP Paribas 4.76%, Edenred 3.96%, Bouygues 3.64% et Crédit Agricole 3.59%. Quelques titres surnagent, à l'image de Michelin (+1.12%), Renault (0.82%) ou encore Schneider Electric (+0.53%) et Total (+0.42%).



Les indices américains ont quant à eux clôturé en timide hausse, en attendant la publication mercredi de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis ainsi que la décision de la Fed en matière de politique monétaire.

Le Dow Jones a gagné 0.18% à 38868 points, le S&P500 s'est adjugé 0.26% à 5360 points et le Nasdaq100 0.39%.



Aujourd'hui, l'indice parisien devrait néanmoins ouvrir sans réelle tendance.



Graphiquement, la dynamique est baissière en données horaires sous la zone des 8000 points voire sous les 7914 points en intraday. A court terme, on attendra la sortie des 7812/7914 points pour agir.