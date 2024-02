Porté par la forte hausse de Wall Street et les bons résultats d'Amazon et de Meta hier soir après la clôture américaine, le CAC40 rebondit ce matin et s'attaque à son gap laissé ouvert hier (7653 points).

L'indice parisien progresse désormais de 0.6% à 7633 points et le S&P500 gagne 0.5% en préouverture, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30.



Le consensus table sur un taux de chômage à 3.8% (3.7% le mois dernier), avec 187K créations d'emplois (216K précédemment) et un salaire horaire en hausse de 0.3%.

Les commandes industrielles et l'indice de confiance du Michigan seront ensuite publiés à 16h.

Sur le front des valeurs, Alstom gagne 2.5%, Téléperformance 2.4%, Stellantis 2.1% et Hermès 2% alors que Total cède 1.3% et Sanofi 0.5%.



Graphiquement, la tendance se neutralise. Il faudra attendre la sortie des 7553/7702 points pour renouer avec une dynamique affirmée.