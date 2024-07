Rassurée par l’issue du premier tour des législatives sans réelle surprise, la bourse de Paris a ouvert en nette hausse ce matin. Après un plus haut à 7688 points, les gains se sont néanmoins beaucoup réduits et le CAC40 ne gagne plus que 1.29% à 7575 points.

Les résultats définitifs montrent ainsi un RN en tête du scrutin, avec plus de 33% des voix, devant le NFP (28%) et la coalition présidentielle (20,8%).

La volatilité devrait demeurer importante cette semaine, en attendant le second tour dimanche prochain.

Du côté des valeurs, Société Générale gagne 4.2%, Téléperformance 3.9%, Crédit Agricole 3.8% et Bouygues 3.2% alors que Dassault Systèmes cède 0.2% avec Hermès.



Concernant la macroéconomie, l’indice Final PMI manufacturier était légèrement meilleur que prévu en zone euro (45.8 contre 45.6 le mois dernier). Ce même indice sera publié à 15h45 aux Etats-Unis, l’ISM manufacturier à 16h ainsi que les dépenses de construction.



D’un point de vue technique, la nervosité persiste et les risques baissiers toujours importants.