Profitant de la bonne orientation de Total (+2.7%), du luxe et des valeurs bancaires, le CAC40 a débuté la semaine dans le vert, frôlant vers 10h son record de vendredi. Les gains se sont nettement réduits depuis et l’indice parisien affiche désormais un timide gain de 0.07% à 8211 points.



Au niveau des valeurs, ArcelorMittal s'adjuge 1.6%, STM 1.4%, Renault 0.9% et Hermès 0.7% tandis que Stellantis cède 1.4%, Dassault Systèmes 1.3% et Schneider Electric 1%.

Concernant la macroéconomie, l’indice Final PMI manufacturier est ressorti à 46.1 en zone euro (contre 45.7 précédemment). L’enquête JOLTS et les commandes industrielles américaines seront publiées à 16h.



D’un point de vue graphique, la configuration reste inchangée. Seul un retour sous les 8195 points militerait pour l’amorce d’une consolidation plus marquée qui pourrait ramener l’indice vers les 8170/8137 points.