Porté notamment par Cap Gemini (+4.9%), Thalès (+2.6%) et encore Michelin (+1.8%), le CAC40 récupère 0.33% à 7650 points ce matin. Ce dernier avait terminé en baisse de 0.84% après les chiffres sur l'inflation américaine supérieurs aux attentes.



Publicis gagne également 2.6% avec Safran et Schneider Electric 1.2% tandis que LVMH recule de 0.8%, Alstom cède 0.6% avec Sanofi.



Concernant les statistiques, le PIB était stable et conforme aux attentes en zone euro et la production industrielle progresse de 2.6% (consensus -0.2% contre +0.4% le mois dernier). Seuls les stocks pétroliers seront publiés en deuxième partie de séance à 16h30.

Graphiquement, le CAC40 rebondit sur le seuil des 7600 points, se maintenant ainsi toujours au sein de son trading range 7553/7702 points. Dans l'attente de nouveaux indicateurs, les oscillations devraient perdurer au sein de cette zone, et le seuil des 7600 points fera office de pivot.