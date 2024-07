Après trois séances consécutives de baisse sur fond d'incertitudes politiques, la bourse de Paris reprend quelques couleurs en l'absence de nouveau catalyseur. Le CAC40 récupère 0.52% à 7547 points, en attendant l'inflation américaine demain et le coup d'envoi de la saison des résultats vendredi.



Téléperformance gagne 2.5%, Bouygues 2%, Cap Gemini 1.6%, Orange 1.5%, Airbus et Edenred 1.4%, STM 1.3% et Vinci 1.2% tandis que Kering 0.3% et Michelin 0.2%.



Sur le plan macroéconomique, les stocks des grossistes seront publiés à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, pas de changement majeur. On surveillera la sortie des 7456/7601 points pour agir.