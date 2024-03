Pour cette séance de compensation et en attendant quelques statistiques américaines, le CAC40 reste bien orienté, dans le sillage du secteur automobile. L'indice parisien progresse de 0.4% à 8193 points et le S&P500 gagne 0.2% en préouverture.



Stellantis s'adjuge 2.2%, Essilor 1.1%, Renault 1.1%, Michelin 1% et Axa 0.8% alors que STM cède 2.2%, Vivendi 1%, Téléperformance 0.9% et Carrefour 0.8%.

Outre l'expiration des contrats Futures et des options, la séance sera aussi animée par les prix à l'importation et l'indice Empire State manufacturier à 13h30 puis par la production industrielle américaine à 14h15 et l'indice du Michigan à 15h.

Graphiquement, pas de changement, on attendra désormais la sortie des 8150/8218 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir.