Portée par la hausse de Wall Street et les annonces de la Fed, laquelle entrevoit trois baisses de taux cette année, dont la première en juin, la bourse de Paris a inscrit un nouveau record à l’ouverture à 8229.25 points.

Des prises de bénéfices sont rapidement intervenues et le CAC40 est d’ores et déjà en baisse de 0.03% à 8159 points.

Unibail gagne 2.1%, Téléperformance 2% et Renault 1.7% tandis que Kering perd encore 1.7%, Michelin cède 0.7% avec Air Liquide et Hermès perd 0.6%.

Concernant les statistiques, les indices Flash PMI étaient mitigés en zone euro. L’indice manufacturier retombe à 45.7 (46.5 le mois dernier) alors que celui des services remonte à 51.1 (50.2 précédemment). Ces mêmes indices seront dévoilés aux Etats-Unis à 14h45. Avant cela, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l’indice PhillyFed seront publiés à 13h30 puis les ventes de logements existants à 15h.

La BNS a baissé son taux directeur de 25 points de base à 1.5% et la Banque d’Angleterre rendra son verdict à 13h.

Graphiquement, le début de séance apparaît négatif. La zone des 8125 points devra contenir les velléités baissières sous peine d’une poursuite des dégagements en direction des 8125/8058 points.