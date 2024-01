En attendant les nombreuses publications de sociétés de la semaine ainsi que la décision de la BCE sur les taux jeudi, l'Europe a bien débuté, surfant sur les records de Wall Street vendredi dernier. Après un plus haut à 7453 points en début de journée, le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.56% à 7413 points hier.



Du côté des valeurs, Alstom s'est adjugée 4.56%, STM 2.57%, Cap Gemini 2.51%, Dassault Systèmes 2.13% et Carrefour 1.99% tandis que Pernod Ricard a cédé 0.95%, Total 0.91% et L'Oréal 0.34%.



En l'absence de statistique, les indices américains ont poursuivi sur leur lancée. Le Dow Jones a engrangé 0.36% à 38001 points, le S&P500 a gagné 0.22% à 4850 points et le Nasdaq100 0.09%.

Aujourd'hui, tandis que la Banque du Japon a une nouvelle fois laissé ses taux directeurs inchangés, le CAC40 devrait ouvrir en légère hausse de 0.2%.

Seule publication macroéconomique au programme, l'indice manufacturier de Richmond sera dévoilé à 16h.

Johnson & Johnson, General Electric et 3M publieront leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street et Netflix, Texas Instruments ce soir après la clôture.

Graphiquement, on continuera de surveiller la sortie des 7350/7453 points pour agir.