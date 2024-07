Dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain, le CAC40 reste bien orienté, les opérateurs semblant rassurés par les dernières projections estimant que le Rassemblement national n'obtiendrait pas de majorité absolue à l'issue du second tour des législatives dimanche.

L'indice parisien progresse de 0.44% à 7729 points et le S&P500 est proche de l'équilibre en préouverture.



Côté macro, les ventes au détail sont ressorties en hausse de 0.1% en zone euro, après -0.2% le mois dernier. A 14h30, le marché anticipe un taux de chômage américain à 4%, avec 191K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Au niveau des valeurs, Eurofins gagne 3.8%, STM 2.8%, Vinci 1.8%, Carrefour 1.5% et Engie 1.4%. Air Liquide cède en revanche 0.7%, BNP Paribas 0.4% et Total 0.3%.



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de reprise technique et conserve un biais haussier au-dessus des 7667 points. Le franchissement de la zone des 7738 points ouvrirait la voie aux 7789/7800 points.