En attendant les données sur l'inflation américaine, le CAC40 cède du terrain, à contre courant de l'Europe, pénalisé par les valeurs du luxe. L'indice parisien recule actuellement de 0.1% à 8217 points et le S&P500 est proche de l'équilibre en préouverture.



Du côté des valeurs, Veolia gagne 2.7%, Société Générale 1.5%, Safran 1.15%, Cap Gemini 1.1% et Orange 1% alors que Carrefour perd 3.9%, Hermès 2.5%; LVMH 2.2%, Kering 2% et L'Oréal 1%.



Concernant les statistiques, le CPI, les ventes au détail et l'indice Empire state manufacturier seront publiés à 14h30 aux Etats-Unis puis les stocks des entreprises et l'indice NAHB à 16h.

Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 8186/8259 points pour plus de visibilité.