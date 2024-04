La bourse de Paris a clôturé en forte baisse de 1.11% à 8061 points vendredi dernier, les opérateurs craignant que la première baisse de taux intervienne plus tard dans l'année et non en juin, compte tenu de la bonne santé de l'économie américaine.

Le rapport mensuel sur l'emploi américaine était d'ailleurs meilleur que prévu, avec un taux de chômage à 3.8%, 303K création de postes (contre 270K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.3% (0.2% précédemment).



Côté valeurs, Téléperformance a gagné 2.38%, Cap Gemini 1.1%, Carrefour 0.84% tandis qu'Eurofins a cédé 4.75%, Veolia 3.48%, Bouygues 2.68%, LVMH et Pernod Ricard 2.39%.



Wall Street a néanmoins repris quelques couleurs, digérant les récentes données macroéconomiques et la probabilité accrue de voir la Fed rester ferme plus longtemps. Le Dow Jones a gagné 0.8% à 38904 points, le S&P500 a engrangé 1.11% à 5204 points et le Nasdaq100 1.28%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en timide hausse de 0.1% aujourd'hui.

En données horaires, la configuration se dégrade. On maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 8100 points avec les récents plus bas en ligne de mire.