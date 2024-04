Dans le sillage de Wall Street hier, la bourse de Paris creuse ses pertes depuis l'ouverture, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30.

Le consensus table sur un taux de chômage à 3.9% avec 212K créations d'emplois (275K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Le CAC40 cède désormais 1.44% à 8034 points après les propos restrictifs de plusieurs membres de la Fed, réduisant la probabilité d'une baisse de taux en juin.



Sur le front des valeurs, seule Carrefour gagne du terrain (+0.8%). Eurofins et Bouygues perdent 2.6%, Saint Gobain 2.4%, Accor 2.1%, Vinci et Stellantis 2%, LVMH et Safran 1.9%.



Graphiquement, on maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 8100 points avec les 8013/7977 points en ligne de mire.