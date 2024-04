La bourse de Paris a subi de nouveaux dégagements hier et clôturé en baisse de 0.86% à 8049 points, dans l'attente des données sur l'inflation américaine et de la décision de la BCE sur les taux.

Eurofins a engrangé 1.92%, Téléperformance 1.77%, STM 1.32% et Engie 1.06% tandis que Thalès a cédé 4.89%, Airbus 3.44%, Hermès 2.44%, Safran 2.12% et Legrand 1.72%.

Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, dans une logique de prudence alors que les opérateurs évaluent désormais à à peine plus de 50% la probabilité d'une baisse des taux en juin aux Etats-Unis. Le Nasdaq100 a gagné 0.39%, le S&P500 a grappillé 0.14% à 5209 points et le Dow Jones a perdu 0.02% à 38883 points.

Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.4% ce matin.

L'indice CPI sera publié à 14h30 et les stocks pétroliers à 16h30 et les minutes de la Fed à 20h.



En données horaires, on maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 8100 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures.