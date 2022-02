Léger répit pour les Bourse avec la perspective d'un sommet Biden-Poutine

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers européens retrouvaient le vert lundi, tandis que les marchés asiatiques ont comblé quelques pertes, après l'annonce d'un sommet entre les présidents américain et russe au sujet de l'Ukraine dans les prochains jours, mais que le Kremlin a réfréné.

L'Europe était plutôt bien orientée en début de séance: Londres prenait 0,56%, Francfort 0,32%, Milan était stable tandis que Paris cédait 0,30% vers 10h15.

En Asie, l'indice Nikkei a perdu 0,78%, mais avait commencé la séance bien plus dans le rouge, un peu revigoré par l'espoir d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Hong Kong a perdu 0,65% et Shanghai a terminé stable.

Les marchés américains sont fermés lundi en raison d'un jour férié.

"La semaine commence par un soulagement au sujet de la crise ukrainienne", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote. Le président américain Joe Biden a accepté de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine "si une invasion n'a pas eu lieu", a confirmé la Maison-Blanche dans la nuit de dimanche à lundi.

Toutefois, le Kremlin a jugé "prématuré" d'organiser un sommet, préférant "continuer le dialogue au niveau des ministres", ce qui a fait retomber un peu les marchés européens.

Une guerre était donnée pour imminente avec des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien, pour lesquels Russes et Ukrainiens ont continué dimanche de s'accuser mutuellement.

Les Occidentaux craignent que l'intensification des combats depuis plusieurs jours sur la ligne de front ne serve de prétexte à la Russie, qui a massé 150.000 soldats aux frontières ukrainiennes, pour lancer une attaque massive contre son voisin pro-occidental.

Par ailleurs, après deux mois de ralentissement, la croissance de l'activité dans la zone euro a fortement accéléré dans le secteur privé en février, profitant de l'assouplissement des restrictions sanitaires, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit publié lundi.

Les pressions persistantes sur les coûts causées par la hausse des salaires et des factures d'énergie ont entraîné la plus forte augmentation des prix moyens facturés pour les biens et services dans l'histoire de l'enquête PMI" ajoute également Markit.

Les prix à la production en Allemagne ont à nouveau grimpé à un rythme record en janvier, augmentant de 25%, un rythme légèrement plus élevé qu'anticipé, alors que l'inflation galopante met la BCE, comme la Réserve fédérale américaine, sous pression.

Crédit Suisse accusé de blanchiment

Le Crédit Suisse se retrouve depuis dimanche soir accusé par une enquête internationale, réalisée par plusieurs médias, d'héberger des fonds d'origine criminelle ou illicite, des accusations que la banque helvète "rejette fermement".

La banque reculait de 0,50%, à rebours des autres valeurs du secteur, qui profitaient de la hausse des taux sur le marché obligataire européen.

Tencent et la technologie chinoise sous pression

Le géant chinois des technologies Tencent a chuté de plus de 5% à la Bourse de Hong Kong, avec la crainte de nouvelles restrictions sur le secteur par les autorités chinoises.

Les autorités se montrent particulièrement intransigeantes contre des pratiques auparavant tolérées et largement répandues.

Vendredi, la puissante agence de planification économique (NDRC) avait appelé les plateformes de livraison de repas à "réduire davantage" leurs commissions, ce qui avait entraîné un plongeon de près de 15% du spécialiste du secteur Meituan. L'action a encore perdu près de 4% lundi.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Le marché du pétrole remontait légèrement à la suite du refus du sommet sur l'Ukraine par le Kremlin, et après avoir évolué dans le rouge avant: vers 10h05 le cours du baril de WTI américain montait de 0,14% à 91,20 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,13% à 93,66 dollars.

L'euro montait de 0,34% à 1,161 dollar, comblant ses pertes de la dernière partie de séance vendredi. L'or restait stable (-0,04%) à 1897,76 dollars l'once.

Le bitcoin prenait 2,01% à 39'020 dollars après avoir touché son plus bas de février (38'066 dollars) dimanche.

afp/jh