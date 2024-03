La bourse de Paris a démarré sur les chapeaux de roue hier, dans le sillage des valeurs du luxe mais la hausse s'est tassée après des indicateurs décevants aux Etats-Unis. Après un nouveau record à 8218.07 points, le CAC40 a finalement clôturé sur un gain de 0.29% à 8161 points.

L'indice des prix à la production est ressorti en hausse de 0.6% (contre 0.3% le mois dernier) et il progresse légèrement plus que prévu hors alimentation et énergie (0.3% contre 0.2% attendu). Les ventes au détail montent de 0.6% (-1.1% précédemment) et les inscriptions hebdomadaires au chômage tombent à 209K (210K la semaine passée).



Sur le front des valeurs, Vivendi a engrangé 2.38%, Publicis 2.14%, Téléperformance 1.98%, Thalès 1.6%, Total 1.57% et Hermès 1.48% tandis qu'Eurofins a cédé 2.4%, Vinci 2.32% et STM 1.41%.



Les indices américains ont quant à eux cédé du terrain, avec la remontée de l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0.35% à 38905 points, le S&P500 0.29% à 5150 points et le Nasdaq100 0.3%.



Pour cette séance des quatre sorcières, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en légère baisse de 0.1%. La séance sera rythmée par les prix à l'importation et l'indice Empire State manufacturier à 13h30 puis par la production industrielle américaine à 14h15 et l'indice du Michigan à 15h.

En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 8150 points. Toutefois l'enfoncement de ce niveau qui devrait être testé à l'ouverture militerait pour quelques prises de bénéfices avec les 8100 points comme premier objectif.