En attendant la décision de la BCE sur les taux, la bourse de Paris a repris 0.91% à 7455 points hier, soutenu en partie par le luxe et des indices PMI mitigés en zone euro.

L'indice Flash PMI manufacturier est ressorti à 46.6 (contre 44.4 le mois dernier) et celui des services à 48.4 (48.8 précédemment).

Aux Etats-Unis, ils étaient néanmoins meilleurs que prévu, repassant tous deux la barre des 50 (50.3 pour l'indice manufacturier et 52.9 pour celui des services).



Du côté des valeurs, Unibail a gagné 3.28%, Téléperformance 2.44%, ArcelorMittal 2.4%, Saint Gobain 1.96% et LVMH 1.94% tandis qu'Alstom a perdu 5.46%, Edenred 1.03% et Airbus 0.85%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, suite à des résultats de sociétés contrastés. Le S&P500 a signé un nouveau record (+0.08% à 4868 points), le Nasdaq100 s'est adjugé 0.55% alors que le Dow Jones s'est replié de 0.26% à 37806 points, avec 3M (-2.98%) et Verizon (-2.25%). Netflix bondissait de 10.7% et Tesla cédait 6% après bourse, suite à ses résultats.



La séance du jour devrait être animée, avec la décision de la BCE à 14h15, le PIB US, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les commandes de biens durables et les stocks des grossistes à 14h30, la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45, puis les ventes de logements neufs à 16h.

Le CAC40 recule pour le moment de 0.1% en préouverture.

Graphiquement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 7400 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Cette zone fera office de pivot mais l'indice reste pour le moment enfermé dans la zone des 7350/7479 points.