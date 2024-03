En l'absence de publication macroéconomique majeure, le CAC40 a bénéficié notamment de la bonne orientation de l'aéronautique et de la défense pour finalement clôturer en hausse de 0.28% à 7956 points, après une séance hésitante.

Thalès s'est adjugée 2.18%, BNP Paribas 1.99%, Airbus 1.78%, AirLiquide 1.68% et Safran 1.57% tandis que Kering a perdu 1.93%, ArcelorMittal 1.37%, Vivendi 0.96% et STM 0.89%.

Malgré la hausse des valeurs financières et des semi-conducteurs, les indices américains ont quant à eux marqué une pause, après leurs records de vendredi. Le Dow Jones a perdu 0.25% à 38989 points, le S&P500 a cédé 0.12% à 5130 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.42%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre le chemin de la baisse à l'ouverture, avec un repli initial de 0.3%.

Les opérateurs prendront connaissance des indices Final PMI services en zone euro à 10h, de l'indice PPI à 11h, avant l'ISM services et les commandes industrielles américaines à 16h. La prudence devrait persister en attendant la décision de la BCE sur les taux jeudi et le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi.



En données horaires, l'indice parisien se maintient dans la zone des 7900/7977 points. On attendra la sortie de ce range pour agir.