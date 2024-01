Tandis que Wall Street restera fermée aujourd'hui pour le Martin Luther King Day, la bourse de Paris repart finalement à la baisse, pénalisée notamment par le compartiment du luxe.

Les initiatives restent donc limitées, faute de catalyseur, et dans l'attente des prochaines publications de sociétés.

Le CAC40 cède actuellement 0.21% à 7450 points.



Orange progresse de 1.8%, Alstom gagne 1.6%, Cap Gemini 1.5% et Unibail 1.4% alors que Kering et L'Oréal perdent 1.7%, Bouygues et Stellantis 1.2%.



Sur le plan macroéconomique, la production industrielle recule de 0.3% après -0.7% le mois dernier. Aucun chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance, il faudra attendre demain pour l'indice Zew en Allemagne et l'indice Empire state manufacturier aux Etats-Unis.



Techniquement, le CAC40 poursuit ses oscillations au sein du range 7350/7480 points et la zone des 7410 points fera office de pivot.