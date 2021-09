Paris (awp/afp) - Les marchés actions étaient divisés mardi, après la publication de solides données sur le commerce extérieur de la Chine.

Les Bourses de Hong Kong (+0,73%) et surtout de Shanghai (+1,51%) ont profité des données de la balance commerciale chinoise.

A Tokyo, l'indice Nikkei (+0,86%) a brièvement dépassé la barre des 30'000 points pour la première fois depuis cinq mois. Les investisseurs espèrent que le retrait du Premier ministre japonais ouvrira la voie à un successeur plus dépensier, qui pourrait prendre de nouvelles mesures de relance.

En Europe, en revanche, vers 08H40 GMT, Londres perdait 0,17%, Francfort 0,14%, Milan 0,11% et Paris 0,07%.

En Chine, les importations (+33,1% sur un an) et les exportations (+25,6%) ont accéléré en août, un bon signe concernant la vigueur de l'économie et la consommation des ménages chinois.

"Bien que les chiffres soient moins réjouissants en yuan et que les effets de base gonflent légèrement la variation, les données restent impressionnantes, dans un contexte de fermetures intermittentes en raison du variant Delta, de congestion portuaire, de goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de hausse des prix des matières premières", explique Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Au Japon, la consommation des ménages a légèrement augmenté de 0,7% en juillet sur un an.

La production industrielle est repartie à la hausse en Allemagne en juillet, après trois mois d'affilée de baisse, malgré les pénuries de matériaux qui freinent toujours le secteur.

En Europe, les investisseurs attendent la publication de l'enquête ZEW sur le moral des investisseurs allemands en août.

Aux Etats-Unis, aucune statistique n'est attendue pour ce premier jour de la semaine après un week-end prolongé en raison d'un jour férié lundi.

Du côté des politiques monétaires, "comme attendu, la banque centrale d'Australie a maintenu sa politique monétaire inchangée", rappelle Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Cette semaine va être marquée par plusieurs réunions de banques centrales de premier plan", prévoient les analystes de Saxo Banque dans une note, avec des annonces au Canada mercredi et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

L'aluminium porte les minières...

Le prix de l'aluminium s'envole depuis vendredi et atteint des sommets plus vus depuis dix ans, alors que le coup d'Etat en Guinée menace les exportations de bauxite, composant essentiel de l'aluminium.

Dans ce contexte, les valeurs du secteur minier ont des réactions contrastées.

ArcelorMittal se hissait en tête de l'indice de la Bourse de Paris et prenait 2,09% à 29,09 euros.

A Londres, Antofagasta baissait de 0,84% à 1422 pence, tandis que Rio Tinto gagnait 0,43% à 5360 pence.

... et la Chine tire le luxe

Déjà bien orientées lundi, les valeurs du luxe poursuivaient leur progression ce mardi après la publication d'une accélération des importations en Chine, un chiffre encourageant concernant la consommation dans le pays, principal marché du secteur.

A Paris, Kering prenait 1,27% à 703,10 euros et LVMH 0,94% à 6545,10 euros.

A Londres, Burberry s'appréciait de 1,14% à 1957 pence.

A Milan, Moncler montait de 1,57% à 55,80 euros et Salvatore Ferragamo 0,99% à 17,82 euros.

Cession chez Deutsche Telekom

Le géant allemand Deutsche Telekom (+0,82% à 18,05 euros) et le Suédois Tele2 (-0,15% à 132,40 couronnes suédoises à Stockolm) ont annoncé la vente, pour 5,1 milliards d'euros, de T-Mobile Netherlands. Cette opération permettra à l'allemand d'acquérir des actions de T-Mobile US détenues par le japonais Softbank (+9,85% à 6943 yens à Tokyo).

Trois arrivées majeures sur le Nikkei

Le géant du jeu vidéo Nintendo (+0,97% à 55'680 yens) et les groupes technologiques Keyence (+4,9% à 72'660 yens) et Murata (+5,5% à 10'300 yens) ont vu leurs titres progresser après l'annonce la veille de l'intégration de leurs trois titres sur l'indice Nikkei des 225 valeurs japonaises vedettes à partir du 1er octobre.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 08H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, gagnait 0,42%, par rapport à la clôture de la veille, à 72,52 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait 0,56% à 68,89 dollars.

L'euro lâchait 0,13% par rapport au billet vert, à 1,1864 dollar.

Le bitcoin cédait 1% à 51'415 dollars.

afp/buc