Paris (awp/afp) - Les Bourses chinoises et européennes reculent mardi, pénalisées par les inquiétudes pesant sur la deuxième économie mondiale, et alors que la saison des résultats est jugée peu satisfaisante par les investisseurs.

Les places financières européennes ont ouvert en baisse après avoir terminé sur la même tendance lundi: vers 07H15 GMT, Paris cédait 0,87% Londres 0,52%, Francfort 0,68%, et Milan 0,74%.

En Asie, l'indice phare de Hong Kong perdait 1,31% dans les derniers échanges. De son côté, l'indice composite de Shanghai a grappillé 0,07% au lendemain de l'ouverture d'une réunion politique cruciale à Pékin pour l'économie chinoise, juste après l'annonce d'une croissance nettement moins forte qu'attendu.

Un Troisième Plénum, un rendez-vous clé organisé par le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, se tient à huis clos jusqu'à jeudi et les investisseurs espèrent être rassurés par l'annonce de réformes.

Fermée lundi et après une chute de près de 2,5% vendredi, la Bourse de Tokyo a repris sa marche en avant en avançant de 0,20%, dans le sillage de Wall Street.

La Bourse de New York avait terminé en hausse lundi, le Dow Jones à un record après la tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump samedi, qui pourrait renforcer ses chances d'élection à la présidence des Etats-Unis en novembre.

Pour les investisseurs, se positionner sur la victoire de Trump "consiste à acheter du bitcoin et des actions (en particulier celles des fabricants d'armes et des producteurs de pétrole) et à vendre des bons du Trésor à long terme en raison de la crainte d'une explosion de la dette américaine suivant des réductions d'impôts, l'augmentation des dépenses et aux politiques de Trump qui soutiennent la croissance", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

La défense en avant

Dans la même tendance qu'en Europe lundi, les groupes nippons présents dans la défense, comme Mitsubishi Heavy Industries (+5%) et Kawasaki Heavy Industries (+6,2%) ont vu leurs titres encouragés par la perspective accrue d'une victoire de Trump, qui pourrait demander notamment au Japon d'accroître ses dépenses militaires.

Richemont souffre aussi en Asie

Le géant du luxe Richemont (+0,69%), propriétaire notamment de la maison de joaillerie Cartier, a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1%, à près de 5,3 milliards d'euros, freiné par l'Asie-Pacifique.

Le groupe, qui publie ses résultats sur une base décalée, a fait état d'un recul de 19% de ses ventes dans la zone Asie-Pacifique pour son premier trimestre, qui va de début avril à fin juin.

Lundi, Swatch Group et Burberry avaient dévissé après leurs publications, entraînant l'ensemble du secteur du luxe en Europe.

Des avertissements sur résultat

A Paris, le réassureur Scor chutait de 18% après avoir prévenu lundi s'attendre à une perte de 400 millions d'euros pour son activité "vie" et "santé" au deuxième trimestre et que le bénéfice de cette activité pour 2024 serait "significativement en dessous" des 500 millions d'euros prévus jusqu'ici.

A Francfort, Hugo Boss (-10,23%) a présenté "des résultats préliminaires très décevants" selon la Deutsche Bank, avec une rentabilité opérationnelle inférieure d'un tiers aux attentes du marché et "probablement aucune croissance des résultats" en 2024.

Du côté du pétrole

Le baril de Brent de mer du Nord reculait de 0,68% à 84,27 dollars et celui de WTI américain de 0,73% à 81,31 dollars vers 07H00 GMT.

L'euro reculait de 0,02% à 1,0892 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,98% à 63'150 dollars.

Le yen restait relativement résistant face au dollar (+0,30% à 158,52 yens pour un dollar), après l'intervention suspectée du gouvernement japonais jeudi dernier pour soutenir sa devise, mais était promis à une nouvelle glissade en raison de l'absence de fondamentaux pour le soutenir, selon Charu Chanana, stratégiste devises chez Saxo Capital Markets.

Après avoir augmenté lundi, les taux américains faisaient machine arrière mardi, le taux pour l'emprunt à 10 ans tournant autour de 4,20% contre 4,23% lundi en clôture.

afp/jh