Les Bourses européennes en ordre dispersé, Paris ne parvient pas à rebondir

Paris (awp/afp) - La crise en Ukraine continuait de peser mercredi sur les Bourses européennes, qui évoluaient en ordre dispersé.

A l'ouverture, Paris perdait 0,57% et Francfort 0,49%. En revanche, Londres progressait de 0,25% peu après 09h05.

Vers 09h15, l'indice vedette CAC 40 reculait de 31,33 points à 6365,16 points. La veille, il avait chuté de 3,94%, retrouvant ses plus bas niveaux en clôture depuis l'été 2021.

Les combats se poursuivent sur le territoire ukrainien, sept jours après le début de l'invasion russe.

Des troupes aéroportées ont débarqué à Kharkiv dans la nuit, a indiqué l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine, de 1,4 million d'habitants.

L'armée russe a affirmé mercredi matin s'être emparé de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays.

Le président américain Joe Biden s'en est pris mardi, lors de son discours sur l'état de l'Union, au "dictateur" Vladimir Poutine, qui a selon lui sous-estimé la réaction de l'Occident.

Cette situation faisait s'envoler un peu plus le prix du pétrole: le Brent et le WTI dépassaient les 110 dollars le baril, respectivement à 112,40 dollars et 110,95 dollars à 09h10.

Les producteurs de pétrole de l'Opep+ se réunissent mercredi et devraient persister dans leur approche d'ouverture des vannes au compte-gouttes malgré les répercussions de la guerre.

Toutes les matières premières étaient sous tensions. Mardi, les prix du blé meunier et du maïs ont atteint un record en Europe, tandis que les huiles de soja et de palme enregistraient également un sommet historique.

Par ailleurs, le groupe Sberbank, la principale banque de Russie, a annoncé mercredi se retirer du marché européen, après avoir été touché par des sanctions financières massives en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

L'actualité géopolitique risque une fois encore d'éclipser aux yeux des investisseurs les données économiques du jour, pourtant significatives.

Dans la matinée, le marché prendra connaissance des chiffres de l'inflation en février dans la zone euro, qui pourraient s'établir au-delà du consensus, avec des bonds observés dans plusieurs pays de la zone, comme l'Italie ou la France.

Dans l'après-midi, l'enquête mensuelle sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis de la société ADP est attendue, prélude au rapport mensuel du département du Travail américain vendredi.

Valeurs bancaires encore pénalisés

Comme depuis le début de la semaine, les valeurs bancaires souffraient: BNP Paribas reculait de 2,72% à 47,61 euros après avoir touché un plus bas d'un an à l'ouverture. Crédit Agricole reculait de 2,76% à 10,28 euros et Société Générale de 3,50% à 22,43 euros.

Autres valeurs exposées à la Russie, Renault chutait de nouveau de 5,80% à 23,89 euros, et Alstom de 4,50% à 20,41 euros.

BioMérieux chute après ses résultats

le laboratoire, spécialiste des tests médicaux, a enregistré des résultats en forte progression l'an dernier, bénéficiant toujours d'une demande pour ses outils de diagnostic du Covid-19. Mais il table sur des ventes en recul pour 2022 et son titre chutait de 12,56% à 83,84 euros.

afp/jh