Les Bourses mondiales avancent, pétrole et gaz grimpent encore

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales enchaînaient une deuxième journée consécutive de hausse jeudi, portées par les négociations entre Russie et Ukraine et par le discours accommodant de la Réserve fédérale américaine, tandis que le pétrole continuait son ascension.

Après leur rebond de mercredi, les Bourses européennes évoluaient en hausse dans les premiers échanges: Londres grimpait de 0,59%, Paris de 0,47% et Francfort de 0,18%, un peu avant 08h30.

Les prix du pétrole n'en finissaient pas de monter: le baril de WTI américain a atteint les 115 dollars, du jamais-vu depuis 2008. Il montait encore de 4,10% à 115,10 dollars vers 08h15, tandis que le Brent de mer du Nord prenait 4,49%, à 118,00 dollars le baril. Soit une hausse de 50% depuis le 1er janvier.

En Asie, Tokyo a pris 0,70%. Hong Kong a gagné 0,55%, mais Shanghai a terminé en baisse de 0,09%.

Mercredi, les marchés actions américains avaient nettement progressé, applaudissant la posture plus accommodante du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur les prochaines hausses de taux de l'institution.

Face à des événements "très incertains" en Ukraine, M. Powell a souligné que la Fed ferait preuve d'une "grande souplesse" en fonction de l'évolution des perspectives de la première économie mondiale.

Mais pour les marchés, "la volatilité devrait cependant rester importante au rythme des bombardements et de potentielles nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou", rappelle John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Pour le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, "il est possible que le pire soit devant nous" dans la guerre, avec l'encerclement des villes ukrainiennes.

Les conséquences des sanctions occidentales sur l'économie russe ont conduit les agences de notation Fitch et Moody's à abaisser drastiquement la note de dette de la Russie jeudi.

Les matières premières continuent de flamber

Les prix des matières premières ne cessaient de monter jeudi, notamment le pétrole au lendemain de la réunion de l'Opep qui n'a pas changé de cap, malgré les tensions sur le marché.

Outre le pétrole, le gaz naturel en Europe a battu son record absolu de la veille, à 198 euros le mégawattheure sur le marché européen néerlandais, qui fait référence.

Sur le front des métaux, le zinc a dépassé les 4.000 dollars la tonne, au plus haut depuis 2007. L'aluminium restait proche de ses records et le nickel a pris jusqu'à plus de 5%.

Les entreprises spécialisées dans les matières premières en profitaient, comme Glencore (+4,38%), Rio Tinto (+1,50%) et Anglo American (+2,44%) à Londres, ou encore ArcelorMittal (+3,18%) et TotalEnergies (+1,95%) à Paris.

Société Générale rassure sur la Russie, pas Lufthansa

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa (-3,97%), qui a divisé par trois sa perte nette en 2022, a relevé que la guerre en Ukraine était source de "grande incertitude". L'action Lufthansa perdait plus que les autres compagnies aériennes, comme Ryanair (-2,09%) ou Air France-KLM (-1,02%).

À l'inverse, Société Générale a assuré être capable de résister à une éventuelle perte de contrôle de sa filiale russe Rosbank. Elle prenait 3,18% à Paris, en hausse comme ses concurrentes BNP Paribas (+3,77%) et Crédit Agricole (+3,35%).

Thalès, dont l'action a bondi depuis le début de l'invasion en Ukraine, gagnait 4,96% à Paris après la publication de ses résultats, une nouvelle fois portés par la production d'équipements de défense.

Du côté des devises

L'euro restait faible face au dollar, à 1,1098 dollar (-0,19%).

Le bitcoin lâchait un peu de terrain (-1,35%) à 43.490 dollars.

fs/mdz/er