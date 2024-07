Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales reculent vendredi, prudentes face à un lot d'incertitudes économiques et politiques, tandis qu'une panne semble toucher des entreprises à travers le globe et provoquer de lourdes perturbations.

Le géant de la tech Microsoft a déclaré vendredi qu'il était en train de prendre des "mesures d'atténuation" après qu'une panne a touché plusieurs entreprises.

L'aéroport international de Berlin, l'ensemble des aéroports espagnols, plusieurs compagnies aériennes, le plus important opérateur ferroviaire britannique ainsi que des entreprises australiennes sont notamment touchés par des pannes techniques.

Les indices des Bourses de Londres et Milan n'ont pas affiché de taux de variation à l'heure habituelle d'ouverture à 07H00 GMT, et ont commencé à coter une vingtaine de minutes plus tard.

Vers 07H40 GMT, Londres reculait de 0,79%, Paris de 0,73%, Francfort de 0,86% et Milan de 0,77%. En Suisse, le SMI reculait de 0,61%.

Hong Kong reculait nettement de 2,06%, tandis que Shanghai grappillait 0,17%. Aucune solution concrète pour soutenir l'économie du pays n'a émergé de la réunion du comité central du Parti communiste chinois (PCC), le "Troisième Plénum" qui s'est tenu cette semaine.

Et les craintes concernant le secteur des semi-conducteurs, avec de possibles nouvelles restrictions américaines contre la Chine, ont également continué de peser sur les marchés. Les actions d'entreprises du secteur s'affichaient en baisse vendredi en Asie et l'indice Hang Seng de Hong Kong était ralenti par un repli générale du secteur technologique.

Alibaba reculait de 2,90% dans les derniers échanges, JD.com de 3,48%, Baidu de 1,12% et Xiaomi de 2,14%. A Taipei, le géant des puces TSMC perdait encore 3,48%, sa troisième séance de baisse consécutive.

A Tokyo, l'indice Nikkei a lâché 0,16% et le fabricant d'outils de précision pour l'industrie des semi-conducteurs Disco Corp. a chuté de 4,63% après des résultats en deçà des attentes pour son premier trimestre.

Jeudi, la Bourse de New York a clôturé en nette baisse, les investisseurs fuyant les mégacapitalisations pour la deuxième séance d'affilée alors que les incertitudes de la politique américaine commencent à peser.

Les marchés, qui misaient sur une victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre depuis l'attentat qui l'a visé le week-end dernier, regardaient avec inquiétude les incertitudes quant à la candidature de l'actuel président américain Joe Biden à sa réélection.

Les appels à ce que M. Biden laisse la place deviennent de plus en plus audibles au sein du parti démocrate, et l'arrivée d'un nouveau candidat pourrait relancer la course, ajoutant à l'anxiété des investisseurs.

"Les rebondissements des prochaines élections américaines ne manqueront pas d'agiter les marchés", souligne Laurent Denize, co-directeur des investissements chez Oddo BHF, qui estime "qu'une victoire de Donald Trump représente un risque pour l'Europe, mais pourrait bénéficier aux actions américaines".

Les investisseurs vont désormais se tourner vers les publications de résultats d'entreprises qui s'intensifieront la semaine prochaine et constitueront la majeure partie de l'actualité économique.

Série de pannes

L'opérateur de la Bourse de Londres, le groupe LSE, reculait de 0,68% à Londres. Il indique sur son site enquêter sur des "problèmes techniques" qui touchent son système de diffusion d'informations.

Fraport, l'opérateur de l'aéroport de Francfort, cédait aussi 2,19%.

Sartorius chute

Le groupe Sartorius Stedim Biotech (SSB), qui fournit du matériel aux laboratoires pharmaceutiques, chutait de 12,39% à Paris après avoir abaissé ses prévisions pour 2024 "au vu de la volatilité élevée persistante et d'une prévisibilité limitée".

Sa maison mère Sartorius reculait également de 15,08% à Francfort.

Pétrole et or

Les prix du pétrole reculait vers 07H35 GMT. Le baril de Brent reculait de 0,68% à 84,53 dollars et celui de WTI de 0,87% à 82,11 dollars.

Du côté des devises, l'euro cédait 0,09% à 1,0887 dollar pour un euro.

L'once d'or cédait 1,16% à 2.416,77 dollars, s'éloignant de son record de mercredi à 2.483,73 dollars.

Le bitcoin était stable à 63.890 dollars.

afp/al