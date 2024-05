Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont orientées en baisse mercredi, attentistes avant la publication des résultats du premier trimestre de Nvidia, fabricant américain de puces électroniques devenu la valeur incontournable du secteur technologique.

En Europe, la Bourse de Paris reculait de 0,55% vers 09h15, Francfort lâchait 0,33% et Londres 0,63%.

En Asie, les Bourses chinoises affichent de faibles variations: Hong Kong lâchait 0,15% dans les derniers échanges, Shenzhen a grappillé 0,12%, et Shanghai est resté stable (+0,02%).

La Bourse de Tokyo a quant à elle reculé de 0,85%, lestée par le secteur des semi-conducteurs, le marché attendant la publication des résultats de Nvidia, après la clôture de la séance boursière américaine.

"Il peut sembler étrange que les marchés dépendent des résultats d'une seule entreprise, mais au cours des derniers trimestres, cette publication est devenue l'un des événements les plus importants du calendrier macroéconomique", commentent les analystes de Deutsche Bank.

"Ce statut se justifie par les mouvements importants en Bourse qui suivent la publication des résultats du groupe. En février, lors de la dernière publication de résultats de Nvidia, le S&P 500 (un des trois principaux indices boursiers américain, NDLR) a bondi de 2,11% le lendemain, marquant sa plus forte progression journalière en plus d'un an", ont-il poursuivi.

Le fabricant américain de puces électroniques, troisième plus grosse capitalisation boursière des Sept Magnifiques (surnom donné aux grands acteurs américains du secteur technologique), a vu le cours de son action gonfler de plus de 90% depuis le 1er janvier et de plus de 200% sur les douze derniers mois.

"Les récentes publications de Nvidia ont suscité des réactions comparables à celles observées après un rapport surprise sur l'emploi aux États-Unis ou une publication de l'IPC", un indicateur d'inflation, ajoutent les analystes de Deutsche Bank.

Les semi-conducteurs dispersés

Les valeurs asiatiques liées à l'industrie des semi-conducteurs souffraient avant Nvidia: Tokyo Electron a reculé de 1,23%, Advantest de 0,80%, Screen Holdings de 2,05%.

TSMC a en revanché gagné 2,73%.

En Europe, il n'y avait pas de direction claire: le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon prenait 0,30% à Francfort, STMicroelectronics cédait 0,23% à Paris, ASML prenait 0,30% et ASM International restait stable (-0,03%) à Amsterdam.

Des nouveaux produits chez Nestlé

Le géant de l'alimentation Nestlé (-0,23% à Zurich) a annoncé mardi le lancement aux Etats-Unis d'une gamme de produits, dont des pizzas et des pâtes, pour les utilisateurs de médicaments contre l'obésité, comme Wegovy, qui font fureur sur les réseaux sociaux.

"Un adulte sur 60 s'est vu prescrire un médicament GLP-1 en 2023", souligne le groupe suisse qui cite les chiffres de l'Association américaine des pharmaciens. Et selon les projections de la banque américaine J.P. Morgan, le nombre d'utilisateurs pourrait atteindre 30 millions aux Etats-Unis d'ici 2030, soit 9% de la population, ajoute le communiqué.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole étaient orientés en baisse vers 07H10 GMT: le prix du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,86% à 82,17 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), reculait de 0,94% à 77,92 dollars.

Sur le marché des changes, le billet vert reculait de 0,04% face à l'euro à 1,0858 dollar pour un euro, et de 0,31% face à la livre sterling à 1,2749 dollar pour une livre.

Le chiffre d'avril se rapproche de la cible de la Banque d'Angleterre, à savoir 2%, mais les économistes soulignent que le recul enregistré est malgré tout moins important qu'attendu.

Les cambistes britanniques accueillent favorablement le fort ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni en avril, tombant à 2,3% sur un an, au plus bas depuis juillet 2021, un recul toutefois moins important qu'attendu.

Pour la maison de recherche Capital Economics, cela rend "une baisse de taux d'intérêt (de la Banque d'Angleterre, NDLR) en juin peu probable et soulève des doutes pour août également".

Le bitcoin grappillait 0,18% à 69.842 dollars.

