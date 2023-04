Les Bourses mondiales en baisse, l'Europe plombée par les banques

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux sont orientés globalement à la baisse mardi, surtout en Europe où les craintes autour du secteur bancaire ont ressurgi, les investisseurs restant prudents avant une vague de résultats d'entreprises, notamment ceux des géants technologiques américains.

L'Europe boursière était tirée vers le bas par le secteur bancaire après que First Republic Bank a fait état d'une forte baisse de ses dépôts et après les résultats moins bons que prévu d'UBS. Vers 07H30 GMT, Paris cédait 0,84%, Londres 0,56%, Francfort 0,29% et Milan 1,20%.

La partie bancaire de l'indice européen Stoxx 600 reculait de 2,27%. A Zurich, le numéro un de la banque en Suisse UBS perdait plus de 4% après avoir rapporté un bénéfice net bien en deçà des attentes des analystes et malgré "de fortes entrées de capitaux" au premier trimestre. Credit Suisse, qu'UBS compte racheter d'ici fin juin, cédait aussi 3,02%.

A Paris, BNP Paribas (-2,54%) et Société Générale (-2,58%) connaissaient les pires baisses de l'indice CAC 40. A Francfort, Deutsche Bank cédait 1,99% et Commerzbank 2,07%. A Madrid, BBVA lâchait 2,11% et Banco Santander 3,30%, malgré un bénéfice net supérieur aux attentes.

En Asie, Hong Kong reculait de 1,72% dans les derniers échanges et Shanghai de 0,32%, lestées par les incertitudes géopolitiques en plein contexte de tensions entre Etats-Unis et Chine. Tokyo a grappillé 0,09%.

La semaine s'annonce "importante sur le plan des résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les investisseurs de la place parisienne attendent notamment Kering, Teleperformance, Danone, Sanofi et TotalEnergies d'ici vendredi.

Dans le reste de l'Europe, les publications s'enchaîneront aussi d'ici jeudi: AstraZeneca, Unilever, GSK à Londres ; Deutsche Bank, BASF, Mercedes à Francfort ; Repsol à Madrid ou encore Volvo Cars à Stockholm.

Mardi aux Etats-Unis, Alphabet (maison-mère de Google), Microsoft, McDonald's et General Motors seront à l'honneur.

"Avec la maison mère de Facebook, Meta Platforms, attendue demain et Amazon jeudi, toute déception pourrait pousser les investisseurs à revoir les anticipations de bénéfices sur le reste de l'année", ce qui aurait un effet négatif sur les actions, explique Michael Hewson.

En outre, le risque de défaut de paiement des Etats-Unis si une solution n'est pas trouvée sur l'épineux dossier du plafond de la dette américaine inquiète les investisseurs.

"Alors qu'aucun accord n'est en vue, les traders craignent que la politique bipartisane n'enlise le processus et que les décideurs politiques ne sortent de l'impasse que lorsqu'il sera trop tard", estime Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Moody's Analytics, la branche de recherche de l'agence de notation, a estimé lundi dans une note que le plan proposé par le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, pour relever le plafond d'endettement des Etats-Unis - en échange d'une réduction des dépenses publiques - aurait des conséquences négatives sur l'économie américaine.

Parmi les résultats du jour

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a rehaussé ses prévisions pour 2023 et montait de 1,60% à Zurich.

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a publié des ventes supérieures aux attentes pour le premier trimestre et gagnait 1,40%.

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB (+2,53%) profite de résultats meilleurs qu'attendu.

Du côté des devises et des matières premières

Les prix du pétrole étaient stables vers 07H20 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 82,70 dollars (-0,05%). Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois s'échangeait à 78,78 dollars (+0,03%).

Sur le marché des changes, l'euro a été soutenu lundi par des déclarations de membres de la Banque centrale européenne (BCE) qui "ont défendu le scénario de plusieurs hausses des taux supplémentaires dans les prochaines mois", selon Michael Hewson.

Vers 07H20 GMT, un euro valait 1,1029 dollar (-0,15%).

Sur le marché obligataire, les rendements obligataires baissaient pour les Etats européens. Celui de la dette allemande à 10 ans valait 2,43%, contre 2,51% à la clôture de la veille.

Le bitcoin lâchait 0,32% à 27'370 dollars.

afp/jh