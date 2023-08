Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluaient en hausse mercredi matin avant des indicateurs permettant de mieux connaître la dynamique de l'activité économique en Europe et aux Etats-Unis, et les résultats très attendus de Nvidia.

L'Europe a ouvert en légère hausse, après une journée tout en vert mardi: vers 07H10 GMT, Paris gagnait 0,46%, Francfort également, Milan 0,43% et Londres 0,35%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a progressé de 0,48%, et Hong Kong gagnait 0,03% dans les derniers échanges. A l'inverse, Shanghai reculait de 1,34%.

Wall Street avait terminé mitigée mardi, le Dow Jones (-0,51%) étant notamment pénalisé par une nouvelle dégradation du secteur bancaire par Standard & Poor's Ratings. Le Nasdaq avait timidement sauvé l'honneur (+0,06%)

Les indicateurs avancés d'activité PMI sur le mois d'août sont attendus au fil des séances pour l'Europe et les Etats-Unis.

Pour le Japon, les données ont été légèrement meilleures qu'attendu, même si l'activité industrielle a diminué pour le troisième mois d'affilée.

Par ailleurs, les résultats de Nvidia, prévus après la clôture des marchés américains qui seront un point de fixation pendant toute la séance, confirmeront (ou non) si le boom de l'intelligence artificielle (en Bourse) arrive à sa fin "ou si la thématique est là pour durer", souligne John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

L'entreprise a vu sa valeur tripler en Bourse depuis le début de l'année, au point de devenir la 6e plus grosse en terme de valorisation dans le monde, autour de 1.160 milliards de dollars.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats restaient orientés en légère baisse en Europe et aux Etats-Unis, même s'ils demeurent à portée de leur sommet depuis la mi-août, à des niveaux plus vus depuis plus de 10 ans.

A partir de jeudi se tient également la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, où les principaux discours sont attendus vendredi.

A l'approche de l'évènement, les investisseurs se sont tendus, craignant que le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell ne prévienne que les hausses des taux directeurs ne soient pas finies et que les taux restent "plus hauts pendant plus longtemps", rappellent les analystes de Deutsche Bank.

Mardi, un des responsables de la Banque centrale américaine, Thomas Barkin, a redit que "si l'inflation reste élevée et la demande ne donne pas de signaux de ralentissement, cela nécessitera une politique monétaire plus restrictive".

Marks & SPENCER REVIENT EN TÊTE DE GONDOLE

La chaîne de distribution Marks and Spencer (+0,41%) va retrouver l'indice phare de la Bourse de Londres, le FTSE 100, a annoncé mardi l'opérateur. Le gestionnaire d'actifs Abrdn (+1,00%) et le groupe immobilier Persimmon (+1,08%) quittent à l'inverse l'indice.

Du côté des matières premières et des devises

Le pétrole reculait légèrement: vers 07H00 GMT le baril de Brent cédait 0,24% à 83,83 dollars et le baril de WTI américain reculait de 0,19% à 79,49 dollars.

Le cours du gaz européen lâchait un peu de terrain (-0,84% à 42,54 euros le mégawattheure) après avoir atteint un plus haut depuis deux mois mardi, proche des 45 euros, poussé par les inquiétudes grandissantes qu'une grève en Australie ne perturbe l'offre de gaz naturel liquéfié du pays.

L'euro montait de 0,14% à 1,0861 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 0,62% à 26'020 dollars.

