Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux s'inscrivaient dans le vert lundi, toujours inspirés par les chiffres mensuels du marché de l'emploi américain publiés vendredi, au début d'une semaine qui s'annonce calme en raison de jours fériés.

En Europe, Paris grappillait 0,14%, Francfort 0,21% et Milan gagnait 0,53% vers 07H20 GMT. En Suisse, l'indice vedette SMI prenait 0,32%.

Les Bourses de Londres et Tokyo sont fermées lundi en raison d'un jour férié.

La Bourse de Shanghai gagnait 1,16% dans les derniers échanges, et celle de Hong Kong 0,46%, se dirigeant ainsi vers sa dixième séance de hausse consécutive.

Les places boursières asiatiques rattrapent leur retard sur les indices de New York, qui ont progressé de plus de 1% vendredi, saluant l'accalmie de l'emploi américain et les résultats d'Apple.

"Les données sur l'emploi aux États-Unis publiées vendredi dernier ont égayé l'humeur" des marchés concernant un éventuel assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed), "car les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires ont montré un ralentissement du marché de l'emploi en avril", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La situation de l'emploi est regardée de près par la banque centrale américaine qui cherche à lutter contre la flambée des prix.

Car si un marché du travail solide est une bonne nouvelle pour les employés, le manque de main d'oeuvre depuis près de trois ans a contribué à alimenter l'inflation.

"La Fed ne sera pas en mesure de réduire ses taux d'intérêt tout de suite, mais il y a plus de chances qu'elle le fasse un peu plus tôt que ce qui était prévu au début de la semaine dernière", avant la publication du rapport mensuel, poursuit Ipek Ozkardeskaya.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains reculaient légèrement en Europe, après des commentaires optimistes sur l'inflation de la part du chef économiste de la Banque centrale européenne Philip Lane.

La semaine s'annonce calme sur les marchés. Lundi la Bourse de Londres est fermée en raison d'un jour férié ("Early May Bank Holiday"), puis mercredi en France, qui fête la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie, les investisseurs pourraient rester loin des salles de marchés même si la Bourse de Paris demeurera ouverte. Jeudi, plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, observeront à nouveau un jour férié pour l'Ascension.

L'agenda macroéconomique est en outre maigre avec peu d'indicateurs de premier plan attendus cette semaine, hormis les chiffres du PIB et de la production manufacturière et industrielle au Royaume-Uni vendredi

Tod's tourne les talons de la Bourse de Milan

L'offre publique d'achat (OPA) amicale lancée sur Tod's par L Catterton, fonds d'investissement associé à LVMH, a dépassé le seuil de 90% du capital, ce qui permettra de retirer le chausseur de luxe italien de la Bourse de Milan, selon des résultats publiés vendredi après la clôture.

L'action de Tod's reculait de 0,37% à Milan et celle de LVMH cédait 0,35% à Paris

Pétrole en hausse, yen en baisse

Les prix du pétrole progressaient vers 07H15 GMT, les investisseurs gardant toujours un oeil sur les développements dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet gagnait 0,69% à 83,53 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, prenait 0,76% à 78,70 dollars.

Sur le marché des changes, le yen reculait de 0,44% face au dollar à 153,73 yens pour un dollar. La devise nippone a connu une semaine de forte volatilité, touchant un plus bas depuis 34 ans, et semble avoir bénéficié de deux interventions des autorités japonaises la semaine passée.

Quant à l'euro, il grappillait 0,03% face au billet vert, à 1,0764 dollar pour un euro.

Le bitcoin valait 64.175 dollars, en légère hausse de 0,67%.

afp/al