Les Bourses mondiales entament la semaine optimistes

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers commencent la semaine du bon pied, autant en Europe qu'outre-Atlantique où Wall Street est annoncé en hausse, toujours confiants dans une reprise forte de l'activité économique.

Vers 12H10 GMT, l'Europe rebondissait après les reculs de vendredi: Paris prenait 0,61%, tout comme Milan (+1,19%) et Francfort (+0,75%). La place de Londres était quant à elle fermée pour cause de jour férié. A Zurich, le SMI gagnait 1,05%.

Wall Street s'orientait vers une ouverture en hausse, d'après les contrats à terme sur ses principaux indices: le Dow Jones gagnait 0,58%, le Nasdaq 0,30% et le S&P 500 0,55%.

En Asie, Hong Kong, seule place ouverte lundi, s'est repliée. Les marchés japonais et chinois étaient fermés pour la Golden Week.

"Vu les gains que nous avons connus sur les derniers mois, les marchés pourraient être confrontés au risque d'avoir déjà trop anticipé, d'autant plus que nous continuons à battre des records historiques au niveau des indices, notamment outre-Atlantique", prévient Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LDPAM.

Les bonnes nouvelles ayant été déjà toutes intégrées en anticipation, les marchés peinent désormais à trouver un catalyseur et à dépasser les niveaux, très élevés, auxquels ils évoluent depuis plusieurs semaines.

Mais "le débat sur l'inflation" qui a déjà agité les marchés en début d'année, "nourrit les craintes d'une réduction des achats d'actifs de la part de la Réserve fédérale", analyse Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance, même si la Fed assure que ce n'est pas encore à l'ordre du jour.

"La secrétaire au Trésor Janet Yellen écartait ce week-end le risque que les plans de relance de l'administration Biden favorisent un retour de l'inflation dans la mesures où les dépenses prévues seront étalées sur dix ans", ajoute-t-il.

Sur le plan sanitaire, la situation est contrastée avec le Brésil et l'Inde -où près de 400.000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures- qui restent les deux pays les plus touchés actuellement par l'épidémie de Covid-19, tandis que la France, la Grèce et le Portugal déconfinent.

Concernant les vaccinations, 100 millions d'Américains sont entièrement vaccinés contre le virus. Et le dispositif mondial Covax va disposer de 500 millions de doses du vaccin anti-Covid de Moderna, qui vient d'être homologué par l'OMS.

La Commission européenne a par ailleurs proposé de permettre l'entrée dans l'UE aux voyageurs ayant reçu les doses nécessaires de vaccins anti-Covid autorisés au niveau européen.

Sur le terrain des indicateurs, en France, l'activité du secteur manufacturier a poursuivi sa forte progression en avril, malgré un léger ralentissement de sa croissance.

L'économie hongkongaise a pour sa part renoué avec la croissance au premier trimestre, émergeant ainsi d'une récession de 18 mois, la plus longue depuis des décennies.

Sur le marché obligataire, les taux se stabilisaient, après une légère tension dans la matinée.

Les investisseurs prendront connaissance lundi de l'indice d'activité manufacturière ISM aux Etats-Unis.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra un discours en fin de journée.

Du côté des entreprises, le groupe de luxe américain Estée Lauder publiera ses résultats avant l'ouverture de la Bourse de New York, et un procès intenté par Epic Games contre Apple pour abus de position dominante s'ouvre lundi.

L'auto avance malgré tout ___

En France, le nombre de nouvelles immatriculations en avril est resté sous son niveau d'avant la crise sanitaire. La production du secteur automobile a notamment été pénalisée par la pénurie mondiale de composants électroniques.

A Paris, la situation était contrastée pour les entreprises du secteur, Faurecia était dans le rouge (-0,45% à 44,70 euros), tandis que Stellantis (+1,23% à 13,98 euros) et Renault (+1,48% à 34,01 euros) montaient.

A Francfort, les constructeurs automobiles progressaient: BMW prenait 1,22% à 84,42 euros, Volkswagen avançait de 1,71% à 220,40 euros et Daimler était en hausse de 1,24% à 74,98 euros.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont lundi est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, était stable (0,00%) à 66,76 dollars, à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour juin prenait 0,36% à 63,81 dollars.

Du côté des devises, l'euro progressait de 0,15% face au billet vert, à 1,2051 dollar.

Le bitcoin progressait de 3,11%, à 58.838 dollars.

afp/rp