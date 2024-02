Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux encaissent une nouvelle salve de résultats d'entreprises vendredi, avant de scruter en détail les chiffres révisés de l'inflation aux Etats-Unis en 2023.

En Europe, vers 08H35 GMT, Paris était plombé par un repli du géant des cosmétiques L'Oréal et perdait 0,11%. Londres (+0,05%), Francfort (+0,09%) et Milan (+0,26%) progressaient mollement. En Suisse, l'indice vedette SMI perdait 0,07%.

En Asie, l'approche du Nouvel An chinois a laissé les marchés boursiers inertes. La Bourse de Shanghai est restée et fermée et celle de Hong Kong a reculé de 0,83% après une séance écourtée.

L'indice principal de Tokyo a terminé à +0,09%.

Jeudi à New York, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau plus haut en séance, sans toutefois réussir à franchir la barre symbolique et historique des 5.000 points.

"L'appétit pour les actifs à risque reste solide", observe Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. Cet appétit est soutenu par les "attentes de baisses des taux d'intérêt", "les spéculations autour de l'intelligence artificielle", et "les résultats encourageants des entreprises de la tech".

Vendredi, les marchés scruteront la révision, après prise en compte d'ajustements saisonniers, des chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis.

"Normalement ces changements sont marginaux", mais l'année dernière "les révisions étaient plus importantes que d'habitude" et ont montré des signes que "la modération de l'inflation n'était pas aussi bonne qu'on le pensait au second semestre de 2022", raconte Ipek Ozkardeskaya.

"Les révisions d'aujourd'hui pourraient révéler si la tendance baissière de l'inflation américaine cache un ralentissement plus important ou une reprise tardive", ce qui aura des effets sur les anticipations de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Les marchés attendent de la banque centrale américaine qu'elle baisse ses taux prochainement, maintenant que l'inflation a ralenti. Mais ses membres multiplient les déclarations appelant à la prudence et mettant en garde contre le risque de baisser trop tôt les taux directeurs et de raviver les pressions inflationnistes.

Quitte ou double pour le luxe

L'action du géant des cosmétiques L'Oréal chutait de 5,79% à Paris, après la publication de résultats inférieurs aux prévisions des analystes au quatrième trimestre, avec notamment un repli des ventes dans la zone Asie du Nord, qui comprend la Chine.

En revanche, Hermès grimpait de 5,95%. Le groupe de luxe a annoncé de nouveaux records avec une hausse de son bénéfice net annuel de 28% à 4,3 milliards d'euros en 2023, et de ses ventes à 13,4 milliards d'euros (+16%), des résultats supérieurs aux attentes.

SoftBank remis à flot

Le titre de SoftBank Group s'est envolé de 8,72% à Tokyo, après avoir annoncé être revenu dans le vert au dernier trimestre de 2023, avec un bénéfice net de 950 milliards de yens.

Sa filiale Arm, champion britannique des microprocesseurs, a grimpé de près de 50% la veille à Wall Street.

Nissan s'enfonce

Le constructeur automobile Nissan a chuté de 11,56% à Tokyo après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, tout en maintenant ses objectifs annuels.

Nissan a par ailleurs assuré que son "très bon partenariat" avec Renault n'était pas remis en cause par l'abandon de l'introduction en Bourse d'Ampere, la filiale électrique du constructeur français. Renault perdait 1,42% à Paris.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole sont plutôt stables vers 08H30 GMT, après avoir grimpé de plus de 3% la veille, aspirés par des achats spéculatifs consécutifs à l'élimination d'un responsable de mouvement pro-iranien en Irak, qui fait redouter une riposte de l'Iran.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, prenait 0,17% à 81,75 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, gagnait 0,16% à 76,34 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro était stable (+0,05%) par rapport au dollar, à 1,0783 dollar pour un euro.

Le bitcoin bondissait de 2,42% à 46.430 dollars.

afp/al