Les Bourses mondiales groggy essaient d'anticiper la décision de la Fed

Paris (awp/afp) - L'incertitude régnait jeudi dans les places boursières mondiales, au lendemain de la publication de chiffres plus élevés que prévu de l'inflation américaine, fixant les regards sur les banques centrales et l'évolution des taux directeurs.

Les places financières européennes évoluaient en ordre dispersé vers 07H30 GMT (09H30 HEC). Londres perdait 0,19%, Francfort concédait 0,04%, presque à l'équilibre. Paris se repliait de 0,31% en ce jeudi jour de fête nationale en France, où les séances des jours fériés sont habituellement marquées par de faibles volumes d'échanges et une forte volatilité des cours.

En Asie, Tokyo a fermé en hausse de 0,62%. Shanghai évoluait dans le rouge (-0,08%) dans les derniers échanges et Hong Kong baissait de 0,15%.

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, froissée par l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis (en hausse en juin de 9,1% sur un an, indice CPI), mais a finalement limité ses pertes, se faisant à l'idée que la banque centrale américaine (Fed) était prête à se montrer encore plus agressive en remontant ses taux de jusqu'à 1 point de base.

Le Dow Jones a perdu 0,67%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, a lâché 0,15%, et l'indice élargi S&P 500 a concédé 0,45%.

Les banques centrales décideront-elles de monter leurs taux suffisamment pour reprendre le contrôle de l'inflation, au risque de tuer la croissance économique?

"La Réserve fédérale américaine (Fed) étant critiquée pour son retard dans la lutte contre l'inflation, il semble plus probable que jamais qu'elle va resserrer ses taux à court terme pour rétablir sa crédibilité", a estimé Michael Hewson analyste chez AJ Bell alors que l'hypothèse d'une relevé.

Plusieurs institutions monétaires ont déjà réagi, comme au Canada mercredi où la banque centrale a relevé d'un point de base son taux directeur, une hausse plus élevée que prévu.

Du fait d'une inflation toujours "soutenue" qui rend les grands échanges risqués, les investisseurs "se contentent de négocier autour des cotations actuelles et à court terme", a expliqué Stephen Innes, analyste chez SPI Management.

Dans un marché "très nerveux", poursuit M. Innes, ils "évaluent les aspects positifs de la baisse des prix du pétrole, qui est un ingrédient essentiel pour éviter une récession plus profonde".

Les cours du pétrole évoluaient à la baisse jeudi vers 07H30 GMT, dans un contexte de stabilisation après une chute en début de semaine.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre baissait de 0,22% à 99,35 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en août, baissait de 0,42%, à 95,90 dollars.

À partir d'aujourd'hui, les acteurs du marché "sont susceptibles de déplacer leur attention du niveau macro vers le niveau micro", a noté de son côté Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect, puisque "la saison des bilans américains commence officiellement ce jeudi". "La dynamique des marchés boursiers augmentera en conséquence et la volatilité de l'indice boursier augmentera également", ajoute-t-il.

Les banques de Wall Street JPMorgan et Morgan Stanley doivent publier leurs résultats jeudi. BlackRock, Citigroupe et Wells Fargo doivent suivre vendredi.

Après avoir bondi brièvement après la publication de l'indice CPI, les taux obligataires repartaient à la hausse jeudi. Le rendement des emprunts américains à 10 ans grimpait jusqu'à 2,97% et celui sur 2 ans à 3,21% vers 07H30 GMT.

L'euro fébrile au-dessus de la parité

Après avoir plongé brièvement mercredi sous le seuil symbolique d'un dollar, qui n'avait plus été franchi depuis décembre 2002, l'euro évoluait jeudi légèrement au-dessus de la parité à 1,0034 dollar vers 07h30 GMT.

Deutsche Telekom vend ses tours mobiles

Les fonds d'investissement Brookfield et Digital Bridge vont acheter pour 10,7 milliards d'euros une part majoritaire dans la filiale dédiée aux tours mobiles de l'opérateur télécoms allemand Deutsche Telekom, a annoncé ce dernier jeudi dans un communiqué.

Les montres suisses Swatch Groupe tournent rond

L'horloger suisse Swatch Group a publié jeudi des ventes en hausse de 6,5% au premier semestre, à 3,6 milliards de francs suisses suisses (3,7 milliards d'euros), malgré une perte de chiffre d'affaires de 400 millions de francs suisses en Chine.

Celsius en faillite

La plateforme de placements en cryptomonnaies Celsius a annoncé mercredi s'être placée sous le régime américain des faillites, un mois après avoir gelé les retraits sur sa plateforme, dans la vague d'autres services similaires dans la tourmente.

afp/rq