Les Bourses mondiales hésitantes face à une situation sanitaire préoccupante

Paris (awp/afp) - Les principales Bourses mondiales relevaient la tête lundi, à l'exception de Paris et Madrid, aidées par la hausse de Wall Street, même si de nouvelles restrictions en Europe et la récente hausse des rendements obligataires encourageaient les investisseurs à la retenue.

Vers 15H00 GMT, après avoir ouvert dans le rouge, Londres (+0,29%), Francfort (+0,23%) et Milan (+0,21%) repassaient timidement dans le vert. Paris perdait en revanche 0,38% et Madrid 1,63%. A Zurich, le SMI gagnait 0,6% et était repassé au-dessus de la barre des 11'000 points.

La Bourse de New York, qui avait conclu en ordre dispersé vendredi une semaine volatile, montait peu après l'ouverture: le Dow Jones prenait 0,14%, le Nasdaq 1,13% et le S&P 500 0,60%.

Plus tôt dans la matinée, le Nikkei à Tokyo avait perdu plus de 2% et la Bourse de Hong Kong 0,36%, tandis que celle de Shanghai avait pris 1,14%.

"En Europe, la pandémie revient de plus en plus au centre des préoccupations. Le nombre de nouveaux cas de contaminations au Covid-19 augmente rapidement et une extension des restrictions est inévitable pour de nombreux pays européens", note Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

Face à une troisième vague toujours plus virulente, la France a mis en place de nouvelles restrictions concernant un tiers de sa population.

En Allemagne, le confinement partiel déjà en place depuis fin 2020, et programmé jusqu'au 28 mars, pourrait être prolongé au moins jusqu'au 18 avril, selon un projet gouvernemental.

"Toutefois, la question est de savoir si les investisseurs vont rester calmes face à la montée des incertitudes" alors que les campagnes de vaccination accumulent problèmes et retards, selon M. Cutkovic.

Tout comme le Premier ministre irlandais qui a exprimé sa vive opposition lundi à un éventuel blocage des exportations de vaccins fabriqués sur le territoire européen, le ministre de la Défense britannique Ben Wallace a prévenu dimanche qu'il serait "contreproductif" de mettre en application les menaces exprimées la veille par la Commission européenne si l'UE ne recevait pas d'abord ses livraisons.

Sur le marché obligataire, objet de la plus grande attention ces dernières semaines, les rendements obligataires européens variaient très peu. Le taux américain à dix ans, après un nouveau pic en quatorze mois (+1,74%) jeudi, reculait à 1,695%.

Une reprise compromise dans l'aérien ___

Les titres liés au secteur aérien pâtissaient de perspectives de reprise repoussées par l'aggravation de la situation sanitaire en Europe. A Francfort, Lufthansa perdait 3,16% à 11,17 euros tandis que le gestionnaire d'aéroports Fraport s'affichait en queue du MDax (-3,82% à 49,82 euros).

A Paris, Air France-KLM reculait de 0,98% à 5,06 euros tandis qu'Aéroports de Paris (ADP) perdait 2,64% à 103,30 euros.

A Londres, IAG s'enfonçait de 4,57% à 197,35 pence et Easyjet plongeait de 4,92% à 946,00 pence.

AstraZeneca bien orienté ___

Le laboratoire Astrazeneca (+3,15% à 7.334,00 pence) a affirmé lundi que son vaccin, rejeté par une bonne partie des Européens, était efficace à 80% contre le Covid-19 chez les personnes âgées et n'augmentait pas le risque de caillots sanguins, selon les résultats qui étaient très attendus des essais cliniques de phase 3 aux Etats-Unis.

Volkswagen ne s'arrête plus ___

Volkswagen poursuivait sa hausse (+6,28% à 235,35 euros) après que la branche camion du groupe, Traton, a annoncé lundi un investissement de 1,6 milliard d'euros d'ici 2025 pour développer les véhicules électriques.

Du côté du pétrole, de l'euro et de la livre turque ___

Vers 15H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 64,94 dollars à Londres, en hausse de 0,64% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour avril, dont c'est le dernier jour de cotation, lâchait 0,44%, à 61,69 dollars.

Dans le même temps, l'euro gagnait 0,39% face au billet vert, à 1,1925 dollar.

Le bitcoin perdait en revanche 1,14% à 57.165 dollars.

La livre turque, qui avait plongé de près de 15% à la suite du limogeage surprise du gouverneur respecté de la Banque centrale, limitait un peu ses pertes (-9,81%) face au billet vert, à 9,41 livres pour un dollar. Dans son sillage, la Bourse d'Istanbul a également accusé une forte chute.

