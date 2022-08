Les Bourses mondiales marquent le pas avant l'inflation américaine

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers mondiaux étaient orientés plutôt à la baisse mardi, suivant la perte de dynamisme de Wall Street due à un repli de la tech et dans l'attente de la publication très scrutée de l'inflation américaine mercredi.

Les Bourses européennes fluctuaient sans vigueur vers 07H30 GMT: Francfort était en retrait de 0,34%, tandis que Paris (-0,07%), Londres (-0,01%) et Milan (+0,07%) étaient quasi stables.

En Asie, Tokyo a cédé 0,88%, Shanghai a grappillé 0,32% et Hong Kong perdait 0,13% dans les derniers échanges.

Lundi, les trois indices de la Bourse de New York ont conclu en ordre dispersé non loin de l'équilibre, les résultats décevants du fabricant de micro-processeurs Nvidia ayant jeté un froid sur la tech américaine et provoqué un léger repli du Nasdaq.

Nvidia a rapporté un "ralentissement significatif du côté des jeux vidéo" au deuxième trimestre.

Cette semaine, c'est l'indice des prix à la consommation (IPC) de juillet aux Etats-Unis qui concentre toute l'attention des investisseurs, car il pourrait donner le ton de l'attitude à venir de la Banque centrale américaine, la Fed.

"Les investisseurs sont persuadés que l'inflation aux États-Unis a peut-être atteint son pic le mois dernier", selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote, qui cite "l'enquête de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs qui a montré une forte baisse des prévisions d'inflation en juillet".

Les projections misent sur un ralentissement de la hausse des prix aux États-Unis à +0,2% sur le mois - contre +1,3% en juin - et 9,1% sur un an, ce qui pourrait enfin suggérer que l'inflation a atteint un pic.

"Un chiffre conforme aux attentes, ou idéalement plus faible, devrait calmer les anticipations de hausses de taux de la part de la Fed, tandis qu'un chiffre supérieur aux attentes, ou Dieu nous en préserve, supérieur aux 9,1% du mois dernier, provoquerait une nouvelle onde de choc sur le marché", prévient Ipek Ozkardeskaya.

Elle reste cependant optimiste, "car la baisse des prix de l'énergie et des matières premières devrait avoir un effet de ralentissement de la hausse des prix, mais la hausse des coûts de la main-d'oeuvre pourrait maintenir l'inflation à des niveaux élevés indésirables".

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt souverains étaient stables vers 07H30 GMT. Ils avaient bondi vendredi à la suite de chiffres plus élevés qu'attendu concernant le marché de l'emploi américain, laissant présager une forte hausse des taux de la Fed, avant de se détendre légèrement lundi.

Continental ne tient pas la route au 2e trimestre

L'équipementier automobile allemand Continental a rapporté mardi une perte nette de 251 millions d'euros, ainsi qu'une baisse de sa marge, au deuxième trimestre, une période marquée par des "conditions de marché tumultueuses", selon le communiqué du groupe. Continental se dit néanmoins "optimiste" pour le second semestre et a confirmé ses prévisions annuelles. Son action perdait 2,36% à Francfort.

Dufry remonte la pente

L'opérateur suisse de boutiques hors taxes Dufry, qui prévoit de fusionner avec l'italien Autogrill, a dévoilé mardi des ventes en nette hausse pour le premier semestre, qui se rapprochent progressivement de leur niveau d'avant-pandémie. Le titre Dufry montait de 3% à Zurich.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole étaient en baisse mardi vers 7H30 GMT.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre reculait de 0,81% à 95,86 dollars. Celui de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre cédait 1,04% à 89,82 dollars.

L'euro se stabilisait (+0,06%) face au billet vert, à 1,0202 dollar.

Le bitcoin se repliait de 0,95% à 23'845 dollars.

afp/buc